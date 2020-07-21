快訊

鴻海旗下富智康宣布 上半年淨虧損31.3億元

廢考試院=廢國考？多元競爭才是文官體系良藥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多推「普渡組合包」 網友嫌貴卻被購物袋吸引：想單買

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多（COSTCO）也加入中元檔期戰局。 圖／聯合報系資料照
好市多（COSTCO）也加入中元檔期戰局。 圖／聯合報系資料照

今年的中元節是國曆9月2日，民眾會買普渡供品祭拜好兄弟，各大賣場、超商也推出拜拜組合包來搶攻商機。有網友發文表示，好市多（COSTCO）也加入中元檔期的戰局，但不少人看完後對內容物無感，反而裝供品的購物袋獲得一眾好評。

原PO在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」發文指出，「好市多真的蠻會入境隨俗的，今年竟然推出中元普渡的組合包」，只見裡頭有可樂、飲料、果汁、白米、罐頭、泡麵、餅乾、麵條、油，以及一個購物袋，商品豐富多樣售價899元。

貼文一出，網友反應兩極化，「感覺很方便，一個提袋就解決」、「滿實用的，餅乾都是我喜歡的」、「懶人和上班族很適合」、「覺得貴，那些自己買應該800以下」、「這樣899太神了，敲盤子敲好敲滿」、「內容物好弱喔！」

但有更多人被購物袋吸引，「我對購物袋有興趣」、「我只想要購物袋，內容物感覺很空虛」、「袋子不錯看」、「想要購物袋+1」、「應該請好市多賣這一款袋子，銷售應該會很好」、「購物袋好看想單買」。

好市多推中元普渡組合包。圖擷自facebook
好市多推中元普渡組合包。圖擷自facebook

好市多 中元節

延伸閱讀

一家人沒關係！嬤將孫女換裝照上傳群組 她無言：內褲超清楚

鐵板麵怎麼吃才內行？ 老饕推「靈魂配料」：飽又滿足

大樓管委會成員誰在擔任？ 網友曝「這2種類型的人」最愛當

當兵見「3大地獄菜色」全在同一餐 過來人傻眼：伙委故意的

相關新聞

好市多推「普渡組合包」 網友嫌貴卻被購物袋吸引：想單買

今年的中元節是國曆9月2日，民眾會買普渡供品祭拜好兄弟，各大賣場、超商也推出拜拜組合包來搶攻商機。日前有網友表示，好市多（COSTCO）也加入中元檔期的戰局，但不少人看完後對內容物無感，反而裝供品的購物袋獲得一眾好評。

商品快過期怎麼辦？ 她見全聯這樣做大讚「太佛心」

超商、超市、大賣場販賣的商品五花八門、琳瑯滿目，但東西太多賣不完怎麼辦？有的店家會將即期品打折促銷，一來可以讓客人撿便宜，二來也能不浪費食物，可說是一舉兩得。不過有女網友發現知名超市「全聯福利中心」不是將即期品做促銷，而是直接拿出來贈送，讓她大讚「太佛心」。

好市多這款零食加入泡麵高度還原 網友大推：像在吃真的香菇

知名美式賣場好市多（Costco）除了商品選擇多樣、物美價廉外，更時常推出許多限定商品，因此總吸引大批民眾瘋狂搶購。對此，昨（11）日就有一名女網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，昨天她到好市多購物時，意外發現一款名為「脆雙菇」的零食，不僅吃起來爽脆，甚至還可以加入各種菜餚中，讓原PO忍不住直呼「超好用！」

她完美調配好市多消暑飲品 網一看搖頭：保證拉到懷疑人生

今夏氣溫屢創新高，六月更飆破38.9度的高溫，這時來上一杯清涼飲料簡直是一大享受，近日有女網友拿好市多販賣的商品，調配出「消暑神飲」，不過其他人看完卻頻頻搖頭，直呼「保證拉到懷疑人生」。

她批這款烏龍麵「好市多最雷」！網友護航：是妳不會煮

美式大賣場好市多（Costco）是許多人尋找美食的天堂，但也難免會遇到不合胃口的商品。一名女網友日前買到一款烏龍麵，大呼是她「買過最雷的東西」，然而也有很多網友跳出來反駁，認為是當事人「不懂煮」。

逛寶雅見「童年零食」稱霸一整排 員工曝真相網大推

市面上販售各種零食，每個品牌都有各自擁護者，近日有網友逛寶雅發現架上放了一整排的「玉米濃湯」，這讓他好奇「這款餅乾有那麼熱銷好吃嗎」，貼文曝光後，釣出寶雅員工神解答。

好市多牛小排竟成「油」小排 網怒：年費繳假的？

知名美式賣場好市多（Costco）不僅商品價格實惠，也會時不時推出自家「限量商品」，因此總吸引許多民眾瘋搶。不過日前卻有一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO表示，近日他去好市多購物時，準備要購買「帶骨牛小排燒烤片」，沒想到買完回家拆開後卻發現，牛小排幾乎沒有肉，只有一大堆油脂，讓他不禁直呼「衝擊實在太強了！」

超商業務廣！他驚見「虛擬變實體」超傻眼：還辦書展？

我國各大鄉鎮都有數家便利商店，不只提供繳費、寄貨等服務，甚至還有複合式的商家。有網友直擊台北一家便利商店內竟有書櫃，消費者可在店內購買書本。其他還有網友分享曾看過「自助洗衣店」、「健身房」、「藥妝店」等，鄉民直呼「太厲害了」。

打開泡麵見「圖文相符」 誇張蝦仁數量讓網友笑：好蝦喔！

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者爭相搶購。日前有網友購買一款鮮蝦泡麵，沒想到打開包裝卻被驚艷，因為裡頭竟然有「35隻蝦仁」，照片在網上曝光，引來網友留言笑說「好蝦喔！」

軟糖界的霸主是誰？ 眾人推「這品牌」架上有就買

軟糖深受大小朋友喜愛，除了口味多元外，百變造型更是讓人愛不釋手，這讓一名網友好奇「大家最愛的軟糖是哪一種」，不少人熱情回應，其中一款「水果軟糖」廣受鄉民喜愛推崇。

她怒好市多起司是「地雷」 意外釣出眾擁護者：超好吃

知名美式賣場好市多商品種類眾多，許多民眾都會挖掘好物與他人共享，往往都會吸引許多人瘋搶。有一名網友則PO文表示有一款「卡門貝爾」是地雷，反而釣出很多網友反擊說「這個很好吃。」、「看完超想吃」。

家樂福開賣「生吐司」每店10條 成分表曝光網友大推：很可以！

近來由於日本生吐司名店進駐台灣，使得主打成分、無添加、不切片的生吐司也紅遍全台，許多麵包店也跟風推出「生吐司」吸引顧客上門。而大型賣場繼全聯5月推出「READ BREAD生吐司」造成熱銷後，家樂福也宣布7月開賣，且打出限20間店、每店限量10條，更讓所有人躍躍欲試準備搶購。

熱門新聞

公司榮譽榜看起來豪華又莊嚴 網笑瘋：住中間層的比較貴

太準了吧！藝fun券抽籤 數字諧音「林北就是有錢爽」

澎湖計程車女司機顏值破表 網心動喊：馬上團揪包車出遊

國旅夯！台灣世界級景點有哪些？網狂推1仙境：絕對夠格

全罩式安全帽真的有必要？ 網一張圖「破解迷思」

女友出遊只想住飯店不住民宿 網友：民宿踩雷機率太高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。