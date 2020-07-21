好市多推「普渡組合包」 網友嫌貴卻被購物袋吸引：想單買

今年的中元節是國曆9月2日，民眾會買普渡供品祭拜好兄弟，各大賣場、超商也推出拜拜組合包來搶攻商機。有網友發文表示，好市多（COSTCO）也加入中元檔期的戰局，但不少人看完後對內容物無感，反而裝供品的購物袋獲得一眾好評。

原PO在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」發文指出，「好市多真的蠻會入境隨俗的，今年竟然推出中元普渡的組合包」，只見裡頭有可樂、飲料、果汁、白米、罐頭、泡麵、餅乾、麵條、油，以及一個購物袋，商品豐富多樣售價899元。

貼文一出，網友反應兩極化，「感覺很方便，一個提袋就解決」、「滿實用的，餅乾都是我喜歡的」、「懶人和上班族很適合」、「覺得貴，那些自己買應該800以下」、「這樣899太神了，敲盤子敲好敲滿」、「內容物好弱喔！」

但有更多人被購物袋吸引，「我對購物袋有興趣」、「我只想要購物袋，內容物感覺很空虛」、「袋子不錯看」、「想要購物袋+1」、「應該請好市多賣這一款袋子，銷售應該會很好」、「購物袋好看想單買」。