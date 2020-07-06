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好市多牛小排竟成「油」小排 網怒：年費繳假的？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO表示，去好市多買「帶骨牛小排燒烤片」，沒想到拆開後發現，牛小排幾乎沒有肉，只有一大堆油脂。圖擷自臉書
一名網友PO表示，去好市多買「帶骨牛小排燒烤片」，沒想到拆開後發現，牛小排幾乎沒有肉，只有一大堆油脂。圖擷自臉書

知名美式賣場好市多Costco）不僅商品價格實惠，也會時不時推出自家「限量商品」，因此總吸引許多民眾瘋搶。不過日前卻有一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文表示，近日他去好市多購物時買了「帶骨牛小排燒烤片」，沒想到買完回家拆開後卻發現，牛小排幾乎沒有肉，只有一大堆油脂，讓他不禁直呼「衝擊實在太強了！」

原PO在文中表示，最近他到新竹的好市多要買帶骨的牛小排，走到冰櫃後發現每組牛小排都兩兩對疊，由於上面的幾乎都被拿光了，因此按照他過往的經驗，通常放越下層的肉品質一定都不會太好，但他還是選擇買一盒回家。結果買回家後果然不出所料，所有的牛小排幾乎都只剩下牛油。從照片中可見，4片牛小排都被油脂佔滿，真正有肉的只剩少部分，根本不像是一般牛小排該有的樣子，若是下鍋煎煮，感覺能煮出一堆牛油。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「油比肉厚」、「這應該叫『油』小排才對」、「你買的是牛油，不是牛小排」、「之前有買過棒棒腿，也是骨頭居多，幾乎沒什麼肉」、「這應該是讓你爆油來炒菜的」、「給你炸牛油的概念」、「買牛肉送牛油」、「我之前買到的牛排也長這樣」。

也有不少網友建議原PO應該拿去退貨，「這太扯了，繳了年費，結果商品品質是這樣的，所以一定要退貨」、「太過分，必須要退貨，年費繳假的？」、「這真的可以拿去退」、「不退的話，感覺只會讓廠商得寸進尺」。

好市多 Costco 肉品

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