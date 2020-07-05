打開泡麵見「圖文相符」 誇張蝦仁數量讓網友笑：好蝦喔！

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者爭相搶購。日前有網友購買一款鮮蝦泡麵，沒想到打開包裝卻被驚艷，因為裡頭竟然有「35隻蝦仁」，照片在網上曝光，引來網友留言笑說「好蝦喔！」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」曬出一張照片，只見泡麵包裝圖有多隻蝦仁，豈料打開調理包還真的圖文相符，一字排開竟然有35隻，雖然是乾燥蝦，但數量多到讓人驚訝不已，原PO表示「超誇張！第一次吃到滿滿蝦子的泡麵，有人也有買過跟我一樣被嚇到的嗎？」

貼文掀起網友們熱議，「看到這35隻蝦子我就飽了」、「放大版的來一客」、「感覺可以當釣蝦的餌」、「真的還假的，喜歡泡麵付的蝦子」、「誠意十足的鮮蝦麵」、「好不好吃已經不重要了，看起來療癒是真的」、「我只有17隻，泡麵味道就是鮮蝦麵的味道」。