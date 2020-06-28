哪個芒果品種最好吃？ 網答案一面倒：吃起來有幸福感
台灣素有「水國王國」的稱號，其中香甜多汁的芒果深受大小朋友喜愛，然而市面上的芒果品種眾多，究竟哪一款獲得最多人推崇呢？
原PO在PTT發文表示，這天到大賣場買水果，意外發現架上的芒果種類繁多，像是基本款的愛文、金煌、烏香、蘋果文、夏雪等，這讓他好奇「大家吃過口味最推的是哪款？還是有其它隱藏版的芒果可以推薦一下」。
貼文引來網友們的熱議，其中「愛文芒果」被最多人點名，「愛文的香氣真的無法取代」、「愛文吃起來真的有一種幸福感」、「愛文+1」、「出口都愛文還有什麼好說的，就愛文最強」、「愛文最夯一定有它的道理」、「愛文最好吃」、「我還是比較喜歡愛文」、「只有愛文，其它都是假芒果」
另外也有人推薦不同芒果品種，「金蜜，有土芒果特性」、「台南玉井特產的凱特芒果最好吃」、「金煌CP值最高口感最好」、「夏雪超好吃，湯一直流，超級甜」、「金煌芒香肉大超滿足」、「夏雪，吃到會為台灣農民掉眼淚」、「最近吃『水蜜桃芒果』超好吃」。
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