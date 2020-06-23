聽新聞
test
0:00 / 0:00
大賣場冷凍水餃竟吃到OK繃！ 網友驚：心裡陰影面積達無限大
有網友在知名美式賣場粉團中發文，家人購買賣場中一款水餃產品，竟然吃到一片OK繃，令其他人驚呼「超噁」、「心裡的陰影面積達無限大」。
一名網友在某知名美式賣場的消費經驗分享區粉團中PO照，照片餐盤中一個像是被咀嚼過吐出的水餃，上面有塊膚色物品，原PO寫道「剛剛弟弟午餐吃到OK繃，快吐了…」。
貼文引來眾人驚呼「太噁心了」、「誇張」、「恐怖」。根據該賣場網購平台資訊，該款水餃商品介紹強調「水餃皮採手工捏花、吃起來Ｑ彈、份量實在」，內餡竟然會出現OK繃，令網友質疑「純手工？」、「員工手受傷包水餃？」、「貼的人難道不知道掉了嗎？」，還有人嘲諷回應「還以為新口味：豬大腸」、「黃秋生又調皮了」。
這款水餃產品的食安品管令人覺得不安，網友建議原PO「如果真的是吃到了，可以直接去找當地縣市政府的衛生局，不要只是回報賣場以退費來處理了」、「這不是一顆的問題而是整批肉餡應該都被汙染了」、「國外應該會賠死」。因圖中的OK繃有被咀嚼過的痕跡，感覺「事主應該受驚嚇，心靈受創了」、「應該一輩子都不想吃水餃了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言