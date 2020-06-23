大賣場冷凍水餃竟吃到OK繃！ 網友驚：心裡陰影面積達無限大

有網友在知名美式賣場粉團中發文，家人購買賣場中一款水餃產品，竟然吃到一片OK繃，令其他人驚呼「超噁」、「心裡的陰影面積達無限大」。

一名網友在某知名美式賣場的消費經驗分享區粉團中PO照，照片餐盤中一個像是被咀嚼過吐出的水餃，上面有塊膚色物品，原PO寫道「剛剛弟弟午餐吃到OK繃，快吐了…」。

貼文引來眾人驚呼「太噁心了」、「誇張」、「恐怖」。根據該賣場網購平台資訊，該款水餃商品介紹強調「水餃皮採手工捏花、吃起來Ｑ彈、份量實在」，內餡竟然會出現OK繃，令網友質疑「純手工？」、「員工手受傷包水餃？」、「貼的人難道不知道掉了嗎？」，還有人嘲諷回應「還以為新口味：豬大腸」、「黃秋生又調皮了」。

這款水餃產品的食安品管令人覺得不安，網友建議原PO「如果真的是吃到了，可以直接去找當地縣市政府的衛生局，不要只是回報賣場以退費來處理了」、「這不是一顆的問題而是整批肉餡應該都被汙染了」、「國外應該會賠死」。因圖中的OK繃有被咀嚼過的痕跡，感覺「事主應該受驚嚇，心靈受創了」、「應該一輩子都不想吃水餃了」。