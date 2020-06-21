全聯開賣「紅豆粉粿珍珠冰棒」 網暴動：3種願望一次滿足
天氣炎熱不少人喜歡吃冰消暑，各大廠商趁勢推出許多創意口味，日前有網友發現義美與手搖飲品牌歇腳亭聯手推出「紅豆粉粿珍珠冰棒」，立刻放進購物車買單，吃完後大讚「料多實在」，貼文曝光後，網友暴動直呼「3種願望一次滿足」。
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享紅豆粉粿珍珠冰棒的食用心得，吃第一口有很香濃的紅糖味，整個被驚艷到，粉粿、珍珠吃起來Q彈紮實，用料相當大方，每一口都吃得到餡料，而且好吃不甜膩，沒有讓人失望。
對此，網友紛紛留言回應，「一吃成主顧！」、「買起來，真心推薦」、「我也吃了甜度ok不膩」、「好吃，每天回家吃飯前先嗑一支」、「燒到我了」、「真的滿滿的料，好吃」、「料多實在好滿足」、「超喜歡，珍珠吃起來Q彈不會硬」。
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