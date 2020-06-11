好市多「長銷麵包」悄悄下架 網哀號：拜託重出江湖！

美式賣場好市多（Costco）商品齊全、價格優惠，是不少消費者的愛店。近日有網友發現一款「神級美食」悄悄下架，讓會員們感嘆好可惜，更有人號召一起填寫意見表，讓這款商品重新復出，貼文曝光後，引來不少愛好者支持響應。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出一張照片寫道「為什麼不賣了？我好愛吃」，其實這款大蒜乳酪法國麵包原本能在架上看到，只是後來換成另一款販售，導致該產品無預警下架。文章上線後，許多網友聽聞停賣消息一面倒哀號，原PO表示「原來那麼多人喜歡，以為沒人愛才下架，我們一起去寫意見表讓他重出江湖好嗎？」。

對此，其他網友留言回應「 這個超香的，不賣了真可惜」、「很久沒賣了，希望有重新上架的一天」、「這個真的好吃，每次去必買」、「難怪我都找不到了」、「必買商品竟然不賣了」、「我以為是搶不到，結果是沒賣了」、「個我也懷念，可惜沒賣了」、「每次去好市多都會看看有沒有，然後失望的離開」。