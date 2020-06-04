全聯新品「牙膏蛋糕」啥味道？ 網友吃完一言難盡

各式各樣的生鮮蔬果、日常用品，加上店面數量遍及各地，全聯可說是台灣人的好鄰居。過去全聯曾與巧克力品牌、茶餐廳等推出聯名甜點商品，這次和黑人牙膏跨界合作的「牙膏蛋糕」雖然選在6月5日至18日期間限定發售，但有網友早在今（4）日就在全聯入手，吃完後馬上PO到臉書「爆廢公社」分享心得。

全聯表示，全聯與黑人牙膏兩個品牌都擁有故事與歷史，期望藉由跨界聯名創造更多話題。而這次推出的牙膏蛋糕，儘管乍聽之下有點獵奇，但全聯表示是在「超深度聆聽消費者的心聲後」才推出的商品。全聯一在臉書粉絲專頁拋出消息，顛覆消費者想像的牙膏蛋糕，甚至引來衛福部小編回應提醒，「不管蛋糕是什麼口味，記得還是要刷牙」。

不過，雖然表定5日才開始販售，但有網友在今天就能買到新出爐的牙膏蛋糕，他吃完後也馬上在「爆廢公社」分享心得。這次全聯一共推出4款牙膏蛋糕，原PO購買的是「薄荷巧克黑爵士」，他表示中間的奶油味道宛如「加糖打發的黑人牙膏」，特殊的滋味甚至掩蓋巧克力味道。

貼文PO出後吸引許多網友回應，有人表示「加糖打發的牙膏…光想像那味道就不得了」、「有勇者了」、「聽描述完全跟我的預想一樣的口感」、「為什麼不能乖乖做牙膏就好」，不過也有另一派網友出面緩頰「人家都說是牙膏口味了」、「牙膏蛋糕不像牙膏要像啥？」；雖然原PO嘗鮮後不捧場，仍有部分網友大喊「很想試」、「我要買」、「肯定要試一下」。