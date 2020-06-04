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超COOL！全聯X黑人牙膏清涼系薄荷甜點限定開賣

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
全聯We Sweet X黑人牙膏聯名甜點／薄荷巧克力蛋糕／原價99元，6/5~6/11特價89元。圖／全聯提供
全聯We Sweet X黑人牙膏聯名甜點／薄荷巧克力蛋糕／原價99元，6/5~6/11特價89元。圖／全聯提供

全聯We Sweet甜點創意無極限！今夏首度與非食品品牌「黑人牙膏」跨界合作，採用天然薄荷、巧克力與竹炭等食材，推出四款清新風味的聯名甜點，將於6/5~6/18期間限定販售。

全聯表示，全聯與黑人牙膏兩個品牌都擁有故事與歷史，期望藉由創意的跨界聯名，創造更多新話題。全聯We Sweet X黑人牙膏聯名甜點將黑人牙膏的精髓「好口味」、「清新口氣」連結，採用天然薄荷為主原料，呈現粉綠色的清新感，再搭配巧克力、竹炭等食材製成黑色蛋糕體，呈現黑人牙膏品牌的聯想。

其中，「薄荷巧克力蛋糕」採用72%巧克力製成海綿蛋糕，加入生乳酪薄荷慕斯及特調薄荷巧克力糖漿，清爽不膩口。「薄荷巧克黑爵士」以竹炭可可蛋糕搭配薄荷慕斯，多層蛋糕堆疊，可可香氣撲鼻，風味獨特。「薄荷巧克力可麗餅」則是運用日本配方製成奶香十足的鮮嫩餅皮，內餡則有薄荷口感的鮮奶油，與溼潤綿密的巧克力戚風蛋糕組合而成，呈現新奇清涼的多層次食感。另外，We Sweet經典捲類甜點也推出「薄荷巧克蛋糕捲」，採用新鮮薄荷葉製成薄荷奶油霜，搭配竹炭巧克力海綿蛋糕。

活動期間，購買We Sweet黑人牙膏聯名甜點任1件，搭配黑人超氟牙膏(200g*2入/組)，聯名甜點現折30元(單筆可累折)。

全聯We Sweet X黑人牙膏聯名甜點／薄荷巧克黑爵士／原價85元，6/12~6/18特價79元。圖／全聯提供
全聯We Sweet X黑人牙膏聯名甜點／薄荷巧克黑爵士／原價85元，6/12~6/18特價79元。圖／全聯提供
全聯We Sweet X黑人牙膏聯名甜點／薄荷巧克力可麗餅／售價55元。圖／全聯提供
全聯We Sweet X黑人牙膏聯名甜點／薄荷巧克力可麗餅／售價55元。圖／全聯提供
全聯We Sweet X黑人牙膏聯名甜點／薄荷巧克蛋糕捲／售價85元。圖／全聯提供
全聯We Sweet X黑人牙膏聯名甜點／薄荷巧克蛋糕捲／售價85元。圖／全聯提供

巧克力 甜點

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