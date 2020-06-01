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全家新甜點咬一口瞬間爆漿 心得文曝光網友直呼：超生火

聯合新聞網 / 綜合報導
全家便利商店推出新款提拉米蘇泡芙，網友大力推薦。圖片來源／ ptt
全家便利商店推出新款提拉米蘇泡芙，網友大力推薦。圖片來源／ ptt

全家便利商店Let's Cafe日前一推出新甜點「提拉米蘇泡芙」就吸引許多民眾嚐鮮，更有網友大方分享食用心得，直呼泡芙內餡的卡士達非常飽滿還會爆漿且價格不貴，整體來說cp值高，有80分的高分。

有網友在Ptt上分享「提拉米蘇泡芙」的試吃心得，他表示泡芙外皮的可可粉不甜也不苦、粉質細而量也相當剛好，不會讓人嗆到，而內餡入口時則會先有巧克力混合奶油的香氣，之後會出現淡淡的咖啡香，整口咬下味道不甜相當爽口，就算不配咖啡也不會太乾太膩，且內餡非常飽滿，一口咬下還會爆漿。

至於在價格方面原po則認爲還在能接受範圍內，而形狀大小剛好若是突然想吃小甜點可以列為考慮選項之一，但他也提到吃這款泡芙的唯一困擾則是表面所撒的可可粉在吃的過程中容易沾到手跟嘴，要吃的優雅很需要技術，不過整體來說有80分的高分。

文章一出，網友紛紛表示「超生火」，也有其他人分享食用心得，「很喜歡，甜度適中」、「內餡很好吃，微苦而且不會膩」，還有人形容是「髒髒泡芙」，另外有人則表示可以先冰冷凍，口感會更好「冷凍幾小時會很好吃」。

全家便利商店推出新款提拉米蘇泡芙，網友大力推薦。圖片來源／ ptt
全家便利商店推出新款提拉米蘇泡芙，網友大力推薦。圖片來源／ ptt

巧克力 便利商店 可可 甜點 PTT

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