神級爆餡！全家便利商店「提拉米蘇泡芙」攻佔IG版面，4大新品好拍到手軟

甜點控不吃會後悔！全家便利商店Let's Cafe日前獨家新推4款甜點，消息一出已因人氣品項與精美外觀引爆熱潮，開賣後立馬成為甜點控IG洗版主角。其中最晚上市的「提拉米蘇泡芙」，因內餡滿滿的卡士達備受好評，根本超欠吃！

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「提拉米蘇泡芙」表層撒有可可粉，因此撕開包裝會發現外型神似髒髒包。空氣感泡芙外層相較一般脆皮泡芙明顯軟塌、口感鬆軟，但切開後，特調咖啡提拉米蘇卡士達內餡會隨即徹底爆漿，整體口味不甜膩，為這款新品大大加分。泡芙系列售價38元，另有香草口味，吃得到綿密的香甜卡士達，也適合嘗鮮一波。

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「德式布丁塔」售價45元，「香草雞蛋布丁」為38元。圖／IG@familymart_tw

除此，Let's Cafe本次還推出了「德式布丁塔」、「香草雞蛋布丁」，不僅時尚好拍，更是愛吃甜食的小資族救星！只要用銅板價就能吃到滑順的布丁滋味，相信可以躍升為CP值最高的下午茶，還沒吃過的人快衝一波全家就對啦！

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