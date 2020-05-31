神級爆餡！全家便利商店「提拉米蘇泡芙」攻佔IG版面，4大新品好拍到手軟
甜點控不吃會後悔！全家便利商店Let's Cafe日前獨家新推4款甜點，消息一出已因人氣品項與精美外觀引爆熱潮，開賣後立馬成為甜點控IG洗版主角。其中最晚上市的「提拉米蘇泡芙」，因內餡滿滿的卡士達備受好評，根本超欠吃！
「提拉米蘇泡芙」表層撒有可可粉，因此撕開包裝會發現外型神似髒髒包。空氣感泡芙外層相較一般脆皮泡芙明顯軟塌、口感鬆軟，但切開後，特調咖啡提拉米蘇卡士達內餡會隨即徹底爆漿，整體口味不甜膩，為這款新品大大加分。泡芙系列售價38元，另有香草口味，吃得到綿密的香甜卡士達，也適合嘗鮮一波。
除此，Let's Cafe本次還推出了「德式布丁塔」、「香草雞蛋布丁」，不僅時尚好拍，更是愛吃甜食的小資族救星！只要用銅板價就能吃到滑順的布丁滋味，相信可以躍升為CP值最高的下午茶，還沒吃過的人快衝一波全家就對啦！
延伸閱讀：
．鐵粉必衝！GODIVA「烏龍茶霜淇淋」快閃開賣，夏季最新口味快嘗鮮
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言