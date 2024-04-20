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林襄轉戰味全當小龍女「人氣下滑？」眾人點出「1關鍵」：整個變了

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林襄轉戰味全當小龍女「人氣下滑？」眾人點出「1關鍵」：整個變了

聯合新聞網／ 綜合報導
中華職棒35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打，新加入Dragon Beauties的林襄一同賣力為球員加油。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
中華職棒35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打，新加入Dragon Beauties的林襄一同賣力為球員加油。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

中華職棒35年已經開打，不少球迷會進場幫喜歡的球隊加油，不過除了觀看比賽外，場邊的啦啦隊也是「一大看點」。近年來的啦啦隊人氣女神「林襄」，今年轉戰到味全龍隊當「小龍女」，但有網友認為她已經過氣了，引發熱議。

林襄憑著甜美外表，還有小隻馬的身材爆紅，今年她也從原屬的樂天桃猿隊轉戰到味全龍隊，有網友在PTT以「林襄轉到味全，人氣有下滑嗎？」為題發起討論，他表示，中職啦啦隊人氣最高的林襄，在樂天時是當紅炸子雞，當然樂天團隊的行銷和好看的隊服加成也有關係，但也好奇「轉到味全之後，人氣還是一樣高檔嗎？還是有下滑？」

發文後不少人直言，「早就，李多慧來了，她就過氣了」、「減肥減到全部骨頭，好難看」、「臉整個都變了」、「整個人都變病態樣了」、「沒人想看骷髏之舞」、「希望她可以多吃一點，體重跟人氣成正比」、「太瘦了，而且是不健康的那種」、「味全小龍女關注度太低了」。

也有人認為「沒下滑也沒上升，新妹當然有搶曝光」、「沒球團捧，就素顏見真章了，有捧有差啦」、「本來就是公關炒新聞」、「稍微不香而已」、「現在不是改捧一粒？」、「早就下滑了，尤其韓妹又大進攻」、「啦啦隊似乎有點降溫了」。

林襄爆紅後，工作繁忙，1個月幾乎只能休息1天，也導致體重直直掉5公斤，160公分卻只有大約40公斤的體重，先前出席活動的照片曝光，也讓人大家嚇壞，她本人也有感嘆回應「我看起來好乾」。

味全龍啦啦隊今年進行補強，林襄、李多慧加入成話題焦點。聯合報系資料照
味全龍啦啦隊今年進行補強，林襄、李多慧加入成話題焦點。聯合報系資料照

中職 中職啦啦隊 味全龍 林襄 樂天桃猿

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