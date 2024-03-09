瘦到皮包骨！林襄出席活動照片曝光 眾人嚇壞：骨頭要斷了

啦啦隊人氣女神林襄8日出席車商晚宴，有網友在網路上貼出現場照片，可以發現林襄身材相當纖細，甚至有點瘦到皮包骨，讓他好奇發問「林襄現在有40公斤嗎？」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「林襄現在體重有40嗎？」為題，貼出一張林襄日前出席車商晚宴的照片，從照片中可以發現林襄的身材相當纖細，讓他直言「整個人十分纖細，讓肥肥羨慕不已」，好奇要瘦到這樣，體重大概多少？

一名網友貼出林襄出席車商晚宴的照片，從照片中可以發現林襄的身材相當纖細，甚至瘦到皮包骨。圖/取自PTT＠chocopoodle

貼文一出後，多數網友被這張照片嚇到，紛紛表示「瘦過頭了，壓力太大，之前比較正」、「那個手臂有點太細了…多吃點吧」、「超不健康」、「太瘦反而有點像病人」、「過瘦，不好看」、「骨頭要斷了的樣子」、「有在跳舞的人，竟然這麼瘦」、「女生真的不能太瘦，骨頭人很恐怖」、「看起來很營養不良QQ」。