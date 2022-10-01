女神要嫁了？三上悠亞披白紗「藏不住胸器」 男粉絲興奮：是天使啊
日本AV女優三上悠亞外型甜美卻擁有魔鬼般的身材，成為許多男粉絲心中的完美女神。她也喜愛在社群網站與粉絲們互動，日前她在推特曬出美照，改走可愛路線、披上絕美白紗，但卻藏不住胸前深溝，男粉一看全都暴動了。
為了宣傳即將在2023年推出的年曆作品，三上悠亞在推特釋出2張美照，先讓粉絲過過癮。三上悠亞特別提到，2023年年曆作品有別於以往性感路線，改走可愛風格、是專門出給女性粉絲的。
只見照片中她披上絕美婚紗，綁著可愛辮子搭配「歪頭殺」，上身穿白色蕾絲小露豐滿上圍，一條深溝清晰可見。粉絲們見照都被美哭，忍不住狂讚「買！一定買爆！！！」、「好期待收到桌曆」、「妳又美又可愛，是天使啊」，但也有男粉被嚇了一跳，大喊「差點以為女神要嫁了」。
卓上カレンダーは女性向けで— 三上悠亜 (@yua_mikami) 2022年9月27日
ヌードなしのただただ飾って可愛い
カレンダーになってます🥺💞
今回も去年よりパワーアップして
さらに可愛いカレンダーになったので
皆さん2023年も一緒に過ごそ🫶
ヌードなし卓上カレンダー📆
⇨https://t.co/a54v0GQRKm pic.twitter.com/LfPxU4EiH0
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