韓國童顏網紅性感參賽魷魚遊戲 媚眼撩人：要和我同隊嗎？

今年萬聖節的大熱裝扮，肯定非《魷魚遊戲》角色造型莫屬！

韓國童顏網直播主Coco（IG：coco20002）在IG上分享以微性感風格裝扮成《魷魚遊戲》參賽者的照片，吸引大量粉絲讚好。

而她輕輕地問句：「你會與我同一隊嗎？」引得網友都紛紛留言表明與Coco同隊作戰！

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文章授權轉載自《香港01》