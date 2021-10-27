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韓國童顏網紅性感參賽魷魚遊戲 媚眼撩人：要和我同隊嗎？

香港01 / 撰文：卓柏安
韓國網紅直播主Coco。（IG「coco20002」圖片）
韓國網紅直播主Coco。（IG「coco20002」圖片）

今年萬聖節的大熱裝扮，肯定非《魷魚遊戲》角色造型莫屬！

韓國童顏網直播主Coco（IG：coco20002）在IG上分享以微性感風格裝扮成《魷魚遊戲》參賽者的照片，吸引大量粉絲讚好。

而她輕輕地問句：「你會與我同一隊嗎？」引得網友都紛紛留言表明與Coco同隊作戰！

延伸閱讀：

魷魚遊戲｜性感美女cosplay參賽者爆紅！手機型號意外成網民焦點

魷魚遊戲｜韓網紅Cosplay性感版工作人員　網民畀like想玩遊戲

文章授權轉載自《香港01》

Instagram 魷魚遊戲 直播主 網紅

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