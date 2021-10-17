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男友行車紀錄器都是比基尼檳榔西施 她酸「是這樣用的嗎？」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發現男友的行車紀錄器拍下去檳榔攤消費的畫面，當中的檳榔西施穿著火辣，讓女網友相當吃味。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名女網友發現男友的行車紀錄器拍下去檳榔攤消費的畫面，當中的檳榔西施穿著火辣，讓女網友相當吃味。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

越來越多汽車、機車車主會加裝行車紀錄器，為的就是可以保障自己行車安全和權益，不過有一名女網友PO文抱怨，她發現男友的行車紀錄器拍下他去檳榔攤買菸和檳榔，畫面中的檳榔西施穿著非常火辣，讓她大酸「行車紀錄器是這樣用的嗎？」影片一出讓不少人都笑翻

女網友在臉書「爆廢公社二館」PO出男友的行車紀錄器畫面，只見男友先在一家檳榔攤前停車買菸，隨後檳榔西施穿著紅色火辣的比基尼拿菸給他，有趣的是男友買完菸後，接著騎到下一家買檳榔，第二家檳榔西施同樣身穿性感的比基尼，這讓原PO看了很無言，並且抱怨「說要買來當行車紀錄，結果都拍了些什麼？行車紀錄器這樣用的嗎？」

貼文笑翻一票網友，「正確的行車紀錄器用法」、「每一家都買一點，還有這種操作」、「這一定是老司機，都分批買」、「手機可以記錄美好人事物，行車紀錄器也可以啊」、「物盡其用，沒毛病」、「難怪我老公常常買檳榔」、「這好像我也常做，一條路買了一堆檳榔跟菸」；還有人問為什麼第二家沒停，原PO說男友告訴她「因為第二家是阿嬤」。

也有不少人看了影片之後，好奇想知道拍攝地點在哪裡，就有老司機一眼認出，並表示是在台中大里環中路上，更有「內行人」點名當中某一家檳榔西施很火辣，「真的很辣，常經過都會讓我養眼」、「是不是每間都這麼養眼啊？看了兩家，兩家都養眼」、「看著年輕，粉有點太厚，身材不錯」、「知道的都是老司機」。

行車記錄器

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