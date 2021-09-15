爆乳鋼琴YouTuber遭日人嫌「穿太露」 釣出知情人曝內情

擁有267萬訂閱數的台灣女YouTuber「Pan Piano」，因身材姣好、穿著火辣擁有超高人氣，且琴技高超卻從未在影片中露臉，十分神秘。不過有網友在批踢踢詢問，常在影片中大秀性感的Pan卻被日本人嫌「穿太露」，該怎麼反駁對方「這是藝術」？

「Pan Piano」為台灣YouTuber小p經營的頻道，身為鋼琴教師的她因喜愛Cosplay，會穿著動漫人物衣物彈奏該部作品的音樂，由於琴技高超、歌曲熱門，加上她上圍傲人、穿著性感卻不低俗，迅速走紅網路，影片播放量常達百萬以上。

此次被指出「日本人嫌Pan穿太露」，不少網友都相當困惑，因為小p雖常做爆乳打扮，卻該遮的一點不露，也不會特意做出含性暗示的舉動，故粉絲紛紛表示「這樣算露嗎」、「你沒看過更露的」、「嫌歸嫌，手還是不停使喚啊」、「看韓國的有穿跟沒穿快差不多了」、「韓國都直接穿比基尼了」、「她的確cosplay得很用心」。

該文也釣出曾與小p交流過的網友，這位鋼琴愛好者表示，他在4、5年前就在PTT上與她交流過，本人非常專業且正常，所以小p剛做YT時就訂閱了。不過早期沒有這麼多噱頭，穿著也正常，直到近2年越穿越少，訂閱量也隨之爆增。他表示，雖然吸引的人多半是看身材不是聽音樂，但的確是很有效果的宣傳，如果只是單純做音樂，恐怕不會有這樣爆炸式成長的人氣。