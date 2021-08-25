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正妹老師分享打拳影片網歪樓「身材好」 她改包緊緊回嗆酸民

聯合新聞網 / 綜合報導
大馬網紅、聲樂老師李藹蔚近日PO打拳影片，遭網友抨擊「賣弄身材」。圖擷自 aiweihero IG
大馬網紅、聲樂老師李藹蔚近日PO打拳影片，遭網友抨擊「賣弄身材」。圖擷自 aiweihero IG

大馬網紅、聲樂老師李藹蔚（Aiwei Hero）曾上過台灣節目，身高171公分的她有著火辣身材，吸引不少粉絲追蹤。近日，她PO出最近喜歡的新運動「拳擊」，但大家紛紛歪樓關注她的好身材，還有不少人質疑她在「賣弄身材」，她又再次上傳一段「包緊緊」打拳的畫面，網友笑問她「不熱嗎？」

李藹蔚在昨（24日）貼出一段17秒的影片，表示拳擊是她最近最喜歡的運動，因為可以紓壓。只見畫面中李藹蔚綁著馬尾，認真運動的模樣，讓觀看次數衝到7.1萬次。不過，因為她的姣好身材，也引發網友質疑「只是想藉由打拳來賣弄身材。」

對此，她隔了4小時候又PO出一段穿全身黑、戴著圍巾、安全帽、眼鏡的打拳影片。她隔空嗆網友「po個拳擊影片，只是想讓大家知道我會打拳擊，都可以給那些智障扭曲成說我在露奶，靠打拳擊晃奶來吸引關注。叫我有本事包緊緊來打拳，好吧誰叫我配合度這麼高。」

大馬網紅、聲樂老師李藹蔚近日PO打拳影片，遭網友抨擊「賣弄身材」，她又貼出包緊緊打拳影片來回嗆。圖擷自aiweihero IG
大馬網紅、聲樂老師李藹蔚近日PO打拳影片，遭網友抨擊「賣弄身材」，她又貼出包緊緊打拳影片來回嗆。圖擷自aiweihero IG

有人在底下幽默回應「最後脫拳套直接比中指感覺會更帥」、「很有梗」、「超級酷，但這樣打拳擊應該會很熱」。

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