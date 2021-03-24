寫真女星PO片「裸體吃晚餐」 男粉天天報到跪求：別下架

日本寫真女星小泉かな開設YouTube頻道長達3年，直到近日才終於上傳紀錄日常生活的小短片，雖然有些影片長度才短短幾秒，但她在影片中尺度大開，不只裸著上身吃晚餐，更只穿著一件內褲展示性感身材，影片中的走光畫面靠著後製效果遮蓋，讓不少男粉絲看了直呼幸福，更忍不住哭喊「求影片不要被下架，想好好珍惜著觀賞」。

2017年11月22日，小泉かな開設YouTube頻道，但3年來皆未發表影片作品，直到1月13日，她首度上傳個人影片，透過引人遐想的角度拍攝小泉かな褪下長褲，這段影片才短短17秒卻吸引3萬人次觀看。

頻道陸續上傳紀錄小泉かな日常生活的片段，其中一部片長23分鐘的影片紀錄她「吃晚餐」的畫面，但吃不到2分鐘，她卻做出驚人之舉，將上衣脫去、裸露著上半身，她一派輕鬆地吃著晚餐，時不時還走光了，只好再透過後製打馬賽克，將走光部位遮掩住。

小泉かな的頻道影片尺度大開，11部影片中有6部設有年齡限制，年滿18歲才可觀賞。22日，她再度上傳一段為了慶祝總觀看數突破50萬的感謝影片，畫面中的小泉かな只穿著一件內褲，幾乎全身赤裸的在鏡頭前展示性感身材，令人看了血脈噴張，許多男粉絲也紛紛留言跪求「影片別下架，我每一秒都珍惜著欣賞」。

小泉かな自2015年9月被經紀公司發覺而出道，近幾年來活躍於拍攝平面寫真、雜誌及DVD作品，參與拍攝的作品尺度皆非常露骨。她在今年1月開設個人工作室「KK.office」並擔任負責人，近日也在熱衷於透過YouTube更新日常生活與粉絲互動。