日本比基尼女星短髮俏麗好身材 曾是玩Wii世界第一名！

男生或多或少都會想和女朋友一齊玩遊戲，有共通興趣之餘還能一起曬恩愛，有外表有身材兼打遊戲打到成為世界第一的日本比基尼女星「みもれもん（mimolemon）」（IG：mimore_mon0929）相信就可能是不少玩家男生心目中憧憬對象！

「みもれもん」是比基尼女星出身，參加雜誌舉辦的比賽「Superior Girls Grand Prix 2017」時，曾經在沖繩街頭拉票兼截順風車做宣傳，成功奪得比賽冠軍，因而出道，更憑中短頭髮的清爽造型加性感泳裝風格成為「次世代IG比基尼偶像」。

不過「みもれもん」除了有樣有身材，更曾經是任天堂遊戲機Wii遊戲《Mario Kart》的線上積分賽世界第1名，真是沒想到啊！

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文章授權轉載自《香港01》