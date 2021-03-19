一個眼神就能治癒心靈 好身材日模一笑讓網友整天心情很甜

日本模特兒鈴木友菜（IG：yuuna_suzuki）被封為治癒系女生的代表，即使遇上天大的煩惱，只要看着她的樣子就可以忘記內心的憂愁，同時重新振作！

鈴木友菜既然是模特兒，當然亦擁有好身材，除此之外她更動靜皆宜，喜歡打籃球之餘更會彈鋼琴及跳芭蕾舞，實在是太強大了！

鈴木友菜現年28歲，標緻的樣子加上一對溫柔無辜大眼睛，單憑眼神已經可以令人感到治癒，能夠對看一整天的話絕對可以令人忘憂解壓，若能配合笑容一起欣賞，更是可以拋開塵世間的煩惱了！

鈴木友菜既然是模特兒，當然亦都不乏性感清涼的寫真照，大曬好身材，令粉絲們都大飽眼福呢！

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文章授權轉載自《香港01》