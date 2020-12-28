最美女主播黎在山 九頭身和甜美笑容震憾網友

新聞女主播永遠在宅男心目中有一定地位，TVB新聞女主播黎在山，近年人氣急升，除了甜美笑容外，最重要她是模特兒出身，是首位模特兒女主播，自然再加分。

當時一出道，大家都搜尋她的舊照片，大家瘋傳她是九頭身模特兒，但全身照，幾乎沒有，更令她的身型充滿神秘感。

不過最近在她主持的節目《行行有好景》，大家終於見到她離開直播室的樣子，而在節目中黎在山帶大家爬山。

TVB女主播黎在山主持節目《行行有好景》。圖截自影片

從節目中發現，黎在山真的很高，而擔任遠足主持的她，亦多少一份跳脫，跟直播室的她有明顯分別，令觀眾耳目一新。

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文章授權轉載自《香港01》