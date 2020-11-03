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仙氣四溢！韓網紅雪白肌膚甜美似娃娃 被封行走發電機
網路發展愈來愈強大，有賣點的人可以更容易爆紅上位！韓國網紅Coco／김아영(코코)（IG：coco20002）被封為「行走發電機」，擁有甜美的樣子加上輕易就可以通電的眼睛，仙氣濃得令不少網民都秒速被迷倒！
Coco本名金雅英，現年28歲，最初是直播網紅，擁有極高人氣，最初登陸YouTube的時候只是上載2條短片，就已經有超過50萬次觀看，IG最初開設的時候亦有類似情況，至今已有近50萬名粉絲追蹤。Coco過去還是專注在做直播的時候，亦已經連續3年獲得「Best BJ」，即最佳直播主的獎項。
Coco的肌膚白得像雪一樣，留有一頭長髮及空氣瀏海，再加上標緻樣子，網民笑指看着她，就算是看着飲苦茶也覺得有甜味！Coco除了樣子之外，身材亦都極有亮點，難怪成為網民Like爆的網紅女神了！
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文章授權轉載自《香港01》
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