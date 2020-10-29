影／「陸版新垣結衣」龍夢柔PO文 手比愛心喊：想念沖繩
中國女星龍夢柔，有著酷似日本女星新垣結衣的外貌，因此也被封為「中國版新垣結衣」。近日她在IG發文，表示想念沖繩的美景生活，引發網友討論。
根據日本媒體「ENCOUNT」報導，龍夢柔1995年生，2015年獲選「來吧灰姑娘」節目冠軍，因此受到矚目。隨後她轉戰日本演藝圈，在2018年以歌手身分出道，因為自己喜歡日本明星小栗旬，因此也自取綽號「栗子」。
她曾出演過「雙層公寓：東京2019-2020」、「愛情重跑」等作品，因為長相被封「中國版新垣結衣」，讓她更廣為人知。她表示以前曾喜歡日本動漫，因此造訪過日本數次，最崇拜的歌手則是鄧麗君，更翻唱過日文版的「任時光從身邊流逝」。
這次她PO文，懷念她過去到沖繩觀光，造訪首里城、穿上「I❤沖繩」T恤等等遊玩的畫面，引起粉絲熱烈回應「超可愛的」、「好想一起去沖繩啊」、「玩得開心真是太好了」。
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