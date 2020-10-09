能跑就不走！德長腿田徑正妹沐浴夕陽 網友喊：愛琴海的珍珠

正妹人人想追，但有位正妹雖然漂亮，但可不是誰都能「追」得到。她是來自德國的Alica Schmidt，除了是紅透IG的正妹以外，還是德國的奧運田徑戰將。

根據日本媒體「THE DIGEST」報導，Alica Schmidt今年21歲。她自小就喜歡跑步，曾說自己「如果可以用跑的，那絕不用走的」。2017年拿下U20歐洲田徑錦標賽4x400米接力的銀牌，後來又在2019年奪下歐洲U23田徑錦標賽贏得4x400米接力銅牌。預計將代表德國，參戰2020東京奧運400米項目。

Alica Schmidt另一大亮點，就是她毫不遜於模特兒的完美身材與外表。Alica身高將近180公分，一雙長腿不只替她吸引了無數粉絲，更幫助她在賽場上屢屢得勝，結實的肌肉也替她打造出勻稱的身材。IG就高達139萬人跟隨，不只德國，在全球都有廣大粉絲。

近來她替飯店「Elounda Beach Hotel & Villas」拍攝宣傳照，與夕陽的美麗合影更是迷倒眾人，紛紛表示「太完美了」、「華麗的極致表現」、「簡直是愛琴海的珍珠」，再次顯示了Alica與眾不同的魅力。