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2006年生！日14歲女模幫友人慶生照曝光 網友：看不出來才國中

聯合新聞網 / 綜合報導
日本模特兒ダレノガレ明美（圖右）慶生，與14歲的模特兒土方エレナ（圖左）合照。圖擷取自IG
日本模特兒ダレノガレ明美（圖右）慶生，與14歲的模特兒土方エレナ（圖左）合照。圖擷取自IG

一般說到「女模特兒」，你會聯想到才在唸國中的女孩子嗎？日本就有一位女模特兒，雖然才芳齡14，但已經累積了不少粉絲。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，擁有巴西國籍的日本模特兒「ダレノガレ明美(Diana Akemi)」，日前在IG分享一張30歲的慶生照片。照片中他與一位女性合照，並說對方是自己的後輩。

ねとらぼ指出，這位一起合照的女子，其實就是模特兒「土方エレナ(Hijikata Elena)」。土方來自神奈川縣，2006年3月生，因此今年也不過才14歲，但身高足足有170公分，毫不遜於其他成年女模特兒。她與明美的經紀人等人，一起參加明美的生日會，還準備了禮物送她。

兩人年齡相差近一倍，但感情依然要好，土方還說「笑得太開心，都以為要長出腹肌了」。網友們也紛紛留言「恭喜」、「真開心！！忘年之交真棒」，更有網友原先不知道土方才14歲，直呼她成熟動人的氣質根本不像國中生。

模特兒 日本

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