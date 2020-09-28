女衝浪手「白波瀨海來」大秀神技 網友喊：女神降臨

日本女星白波瀨海來，同時也是「趴板衝浪」的好手。最近她在個人IG公布了她的衝浪影片，引起網友的討論。

根據日本媒體「THE DIGEST」報導，今年22歲的白波瀨海來，是曾在去年的日本衝浪大賽中，奪下趴板衝浪項目亞軍的實力好手。白波瀨在學生時期，曾經是游泳健將，還在全國大賽中露面過。不過在她高二時，因決定全力追尋演員夢，所以放棄游泳之路。

後來白波瀨接觸到趴板衝浪，靠著過人天分很快就上手。一開始雖然只是當興趣，但隨著技術越來越好，乾脆決定認真投入，同時立足於演藝圈和趴板衝浪界。不僅留下耀眼成績，還曾因幫助溺水遊客而受到表揚。在演藝圈也有聲有色，出演過「地獄哪有那麼HIGH」等多部電影及戲劇。

日前她在個人IG分享她實際衝浪的影片，高超技術與絕妙身姿，引得網友紛紛留言「帥到爆表」、「女神降臨啦」、「又是大正妹、又超猛技術」、「舒暢的感覺又更可愛了」。