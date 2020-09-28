快訊

女記者轉播遭諷「像看A片」 美廣播人慘丟工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女衝浪手「白波瀨海來」大秀神技 網友喊：女神降臨

聯合新聞網 / 綜合報導
日本趴板衝浪選手白波瀨海來。圖擷取自IG
日本趴板衝浪選手白波瀨海來。圖擷取自IG

日本女星白波瀨海來，同時也是「趴板衝浪」的好手。最近她在個人IG公布了她的衝浪影片，引起網友的討論。

根據日本媒體「THE DIGEST」報導，今年22歲的白波瀨海來，是曾在去年的日本衝浪大賽中，奪下趴板衝浪項目亞軍的實力好手。白波瀨在學生時期，曾經是游泳健將，還在全國大賽中露面過。不過在她高二時，因決定全力追尋演員夢，所以放棄游泳之路。

後來白波瀨接觸到趴板衝浪，靠著過人天分很快就上手。一開始雖然只是當興趣，但隨著技術越來越好，乾脆決定認真投入，同時立足於演藝圈和趴板衝浪界。不僅留下耀眼成績，還曾因幫助溺水遊客而受到表揚。在演藝圈也有聲有色，出演過「地獄哪有那麼HIGH」等多部電影及戲劇。

日前她在個人IG分享她實際衝浪的影片，高超技術與絕妙身姿，引得網友紛紛留言「帥到爆表」、「女神降臨啦」、「又是大正妹、又超猛技術」、「舒暢的感覺又更可愛了」。

日本 正妹

延伸閱讀

健康美！亞洲第一女衝浪手 18歲松田詩野狂野炫技令人大讚

日本前排球女神戴髮箍比YA 陽光笑臉迷倒網友：皮膚好好！

滑冰正妹PO比基尼辣照 網友大讚：不愧是運動員身材

日泳界已婚男神旅館偷吃空姐 恐丟奧運國手資格

相關新聞

【一劍浣春秋】累到垮掉做到壞掉⋯AV女優就是門摧殘自己的職業！

常常有人問我，女優為什麼不想幹？

女衝浪手「白波瀨海來」大秀神技 網友喊：女神降臨

日本女星白波瀨海來，同時也是「趴板衝浪」的好手。最近她在個人IG，公布了她的衝浪影片，引起網友的討論。

加藤紗里豪乳COS「鬼滅之刃」網友讚根本真人版

日本女星加藤紗里，除了演藝圈的工作之外，自己私下也喜歡cosplay各種角色。日前她在個人IG發布照片，內容是她cos成知名漫畫「鬼滅之刃」的角色「甘露寺蜜璃」，引起網友熱烈回響。

《陰屍路》首位登場的小女孩喪屍 童星進化成20歲美少女

受新冠肺炎疫情影響，美劇《陰屍路》（Walking Dead）第十季延至今年十月才播出，有消息指，因劇集迎來最後一季，劇中首位登場的小女孩喪屍將會回歸演出，但10年前的還是小女孩的她已進化成美少女，不少影迷大感驚喜。

日本前排球女神戴髮箍比YA 陽光笑臉迷倒網友：皮膚好好！

日本前女子排球選手木村沙織，曾經是日本北京奧運、倫敦奧運國手的一員，在球場上征戰無數。現在雖已引退嫁作人妻，但是亮麗的外表與傲人的身材，仍是粉絲間津津樂道的話題。

滑冰正妹PO比基尼辣照 網友大讚：不愧是運動員身材

日本滑冰選手村上佳菜子，過去曾在花式滑冰界留下許多輝煌成就。現在雖然已經引退，但仍話題不斷。最近她PO出一張比基尼照，令網友們相當驚艷，紛紛讚嘆她的身材維持的相當好。

【一劍浣春秋】女友拍AV、日本男人怎麼看？

常常有人問，什麼樣的人會和AV女優談戀愛？

格鬥洋娃娃！最美模特兒選手 從校園欺凌到職業MMA拳手

在本周末（9月18日）舉行的「ONE：萬物新生III」中，日泰混血美女拳手「洋娃娃」Rika Ishige 亦會出賽。誰知道，在Rika 姣好的樣貌背後，原來有著一段經歷校園欺凌的成長故事。

場內是球后、場外是女神！美國最強女足球員將在英超登場

熱刺昨晚（13日）公布一宗轉會，震撼球壇——這支北倫敦勁旅宣布借用美國女足超級球星摩根（Alex Morgan）至年底，她將會在英格蘭女子超級聯賽（WSL）登場。

【一劍浣春秋】2020不能輸！暗黑界上演神乳大戰

因為新冠肺炎疫情的緣故，以往該出現在暑假檔的新人潮拖到現在才登場。

牙痛想要掛號！ 25歲「最美牙醫」狂曬辣照

日本一位口腔衛生師西原愛夏（Manaka Nishihara）擁有甜美臉蛋和姣好身材，曾引起PTT網友討論，更封「最美牙醫」稱號...

日本23歲女模IG照被發現「台灣拍的」 網暴動：空氣都變香了

日本23歲寫真偶像武田玲奈以甜美外型及性感身材而擁有廣大男性粉絲，昨（9日）日她在社群網站上曬出生活照，立刻被眼尖網友發現「居然在台灣」，頓時引起網友熱烈討論。

熱門新聞

新北衛生局送的毛巾是長輩圖！他哭：難道設計人是我阿嬤？

撿到紅包打開見「指甲」她嚇壞 聽完爸爸解釋才釋懷

榮景不再？老店頻傳關門 網剖析「夜市沒落」三大原因

婆婆洗光「結婚簽名布」字跡 網狂歪樓：求哪牌洗衣精？

比毛髮還難找！日業者打造「指紋大小」戰艦模型

台灣豬標章徵選現拉鋸戰！他質疑：台灣人審美觀這麼老舊？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。