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加藤紗里豪乳COS「鬼滅之刃」網友讚根本真人版
日本女星加藤紗里，除了演藝圈的工作之外，自己私下也喜歡cosplay各種角色。最近日本媒體「スポーツ報知」報導，加藤在個人IG發布照片，內容是她cos成知名漫畫「鬼滅之刃」的角色「甘露寺蜜璃」，引起網友熱烈回響。
加藤紗里1990年生，來自日本廣島縣。擁有I罩杯豪乳的她，過去曾當過賽車女郎，後來開始進入演藝圈，出演過電視劇、電影、廣播等。她曾經與搞笑藝人狩野英孝交往，但是戀情只維持短短11天便結束。2019年，加藤曾經與房地產社長結婚，但在三個月後在懷孕的狀態下宣布離婚，並且坦承她是拜金女，對被老公要求花費要節制，因此感到不滿才決定離婚。
儘管如此，加藤紗里仍擁有相當人氣。喜歡cosplay的她，過去曾扮過「阿凡達」、「小丑女」等知名角色。這次她扮演的，則是知名動漫「鬼滅之刃」的「甘露寺蜜璃」。
由於甘露寺蜜璃在作品中，同樣也是以身材傲人著稱，因此網友們看到加藤的cos照，紛紛直呼「根本神還原」、「真人版出現啦」、「只有身材好的人才有辦法COS蜜璃，太合適了」。
アバターやってみたけど🙄— 加藤紗里 (@sari_kato0619) March 23, 2016
紗里、可愛すぎて全然似てないし〜笑https://t.co/Re4YANmxAh
アバターってディスったキミたち...
謝れ〜！笑#ブログ更新⛔️#アバター#AVATAR#加藤紗里 pic.twitter.com/QtbIioZpcg
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