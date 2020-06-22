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新加坡網紅曬重機照身材火辣超吸睛 曾為慈善騎8000公里籌款

香港01 / 卓柏安
圖擷自IG
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重機給人瀟灑的感覺，如果駕駛是一名女神，必定令人覺得型到爆！新加坡重機女神潘盈升（Vaune Phan）以辣車及火辣身材上位成為網紅，最近一張大曬超長事業線的車背上自拍照就被網民Like爆，震驚重機界！

潘盈升原本是一名地產經紀，職業形象給人斯斯文文的印象，不過體重僅有約100磅（約45公斤）的她卻熱愛馬力超大的重型重機。她在數年前更曾為慈善，騎重機由新加坡出發到珠穆朗瑪峰大本營，路程足足有8000公里，需時1個月。該次旅程的目的是希望讓新加坡傷殘人士體育協會及傷殘運動員可以得到更多的關注，同時為他們籌款。

潘盈升亦是美女一名，身材更和她的重機車一樣火辣。她不時都會以性感打扮打卡拍照，尤其是最近一張身穿超特別剪裁小背心、俯身騎重機的照片就令網民眼前為之一亮，全因照片中的她除了大曬車上英姿之外，同時成功騷身材，令人隔住螢幕都絕對感受到她帶來的壓迫感！

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If you can't fly, ride. 😎

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文章授權轉載自《香港01》

重機 網紅 新加坡 模特兒

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