刈包攤正妹老闆曝光 網友瘋喊：哪裡的夜市？想去

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，各地商圈、夜市人潮逐漸復甦，其中有台式漢堡之稱的刈包可說是許多人的首選美食。日前有網友在PTT表特板分享一張刈包攤正妹照片，亮麗外表讓網友大喊「哪裡的夜市啊？好想去」。

網友PO出一張綁著俐落馬尾的可愛女生，正在刈包攤前替客人打包，外加一張歪頭燦笑的動圖，瞬間讓網友紛紛回應「肚子餓了」、「古錐」、「好久沒吃刈包了」、「哪裡的夜市啊？好想去」。其中有網友貼出IG連結，在IG上老闆與老闆娘大方分享自己的創業故事，原來2人在2017年就共同創業，並希望靠著薄利多銷努力存結婚基金。

此外，曾消費過的網友表示「老闆娘真的正…這間刈包真的好吃」、「這家掛包加辣加蛋超好吃」，招牌上的價目表更讓人大呼「35元刈包好佛哦」、「35元也太便宜」，還有網友表示認識該名正妹老闆，甚至爆料她和男友將在今年結婚。