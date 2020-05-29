【一劍浣春秋】想當AV男優？先看看這些動作你做得出來嗎？

在日本宣布解除緊急狀態後，暗黑界正式復工了！

對，沒錯，其實在緊急狀態解除前AV界就已經偷跑，雖然男優吉村卓嗆說緊急狀態不解除他就不上工，不過既然緊急狀態解除了自然就沒有不幹活的理由。也因為之前停工一個月累積了太多工作，所以稍具知名度的男優都是邀約如雪片般飛來，每個人下工後都是腳步虛浮輕飄飄⋯⋯

所以，現在AV界又出現男優荒了！

知名男優清水健。 圖／翻攝自twitter

知名的男優清水健曾說雖然每年都會有不少新人男優出道，但能做滿一年還堅持下去的不到10個。首先，AV男優不是被承認的一種工作，他們沒有工會，大多數沒有經紀公司，無法貸款，不能辦信用卡，買車買房都得用現金交易，很多男優甚至不敢承認他們是拍A片的⋯⋯再來，雖然這一行給外界的感覺很爽，但工作內容超乎想像的「操」，而且還嚴格限制男女優交朋友，假如你由性生愛偷偷和女優交往被逐出業界也就算了，還有人因此被黑道恐嚇怕得屁滾尿流！

既然這工作這麼辛苦，那要怎麼補充人選？

這樣的場合常有汁男優參戰。 圖／翻攝自s1s1s1

就像清水健說的，AV男優是個金字塔，最上一層的就是可以在最頂級片商開箱超級新人，或是和神乳安齋拉拉來一發的男優，人數大概在20人以內，但光靠著這20人是不可能撐起AV界的，所以還有第二層第三層的男優，他們是用來支援二線三線片商的，碰到的女優更多更雜也冒更大風險，像之前有女優感染HIV的災難就全由他們承受。再接下來就是所謂的汁男優，他們最慘，不但沒有和女優發生性行為的資格甚至連片酬也沒有，最多只能拿拿微薄的車馬費和營養津貼⋯⋯

不過因為AV男優實在太缺，所以有些在金字塔第二第三層的男優現在有了往上爬的機會，只是這樣有比較「性福」嗎？也不見得，除了某些大牌女優個性實在叫人不敢恭維讓人不想頂她只想捶她外，男優的工作也不是外界能想像的疲勞，不信？看以下幾張照片你就知道了－－

各種男優挑戰極限的演出。 圖／翻攝自twitter

各種男優挑戰極限的演出。 圖／翻攝自twitter

看到沒？雖然有些男優的長度實在超過想像，但那些姿勢實在是匪夷所思，為了給攝影師最好取景的角度，男優不是把頭往後仰就是身體呈現倒C字型，不該入鏡的的東西絕對不敢露出來；最慘的是去拍VR片的男優，因為那種立體式的影像主角就只有女優一人，男優都是躺在長椅上把頭往後仰讓女優，你必須一方面克制腦充血的痛苦一方面讓雞雞維持在充血狀態，也難怪清水健說能拍好VR片的男優在業界不出五人〜

更辛苦的是拍片時一場接一場，男優必須隨時處在「待機」狀態，只要導演召喚就必須提槍上馬，你別聽那些老傢伙說什麼自己隨時可硬想射才射，人的身體是肉做的不是鐵打的，不管大牌小牌都有該硬的時候卻軟竿的狀況，而且愈急就愈軟，讓男優尷尬的想找個洞鑽進去。

拍片拍到運動傷害的東尼大木。 圖／翻攝自twitter

也難怪東尼大木說在長久違反人體工學的演出後自己一身是傷，雖然還是想搞但他絕對不會想對一般人使用拍片時的技巧，因為那是折磨自己也折磨對方⋯看到這兒，你還想當AV男優嗎？