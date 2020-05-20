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影／日本美女高中生超強實力 重現空手道名技「巴西踢」

香港01 / 衛爾良
目代結菜重現「巴西踢」。圖片來源／ youtube
目代結菜重現「巴西踢」。圖片來源／ youtube

極真空手道一向給人「陽剛硬朗」的形象，但其實每隔一段時間都會發現「實力與美貌並重」的女子選手。今次介紹一下，最近熱傳大踢巴西踢的「最強美女高中生」——目代結菜（Yuna Mokudai）。

在數個月前，空手道影片頻道「Kuro-obi World」推出了一段名為「這個高速拳女高中生，身體竟然好似鋼鐵那樣硬！」（高速パンチ女子高生を殴ってみたら鋼鉄ボデイだった！）的影片。片中介紹一名17歲黑帶女生，在訓練時跟男子選手互擊腹部卻絲毫無損。影片馬上引起大眾關注，不少網民大讚女生「既可愛又厲害」，影片觀看次數高達333萬。

片中主角就是今天介紹的目代結菜（Yuna Mokudai）。

目代結菜（Yuna Mokudai）於神奈川家縣海老名市杉久保北出身，並在當地成長就學。在小學一年級時，因為想「找一種運動」學習，所以開始接觸空手道。之後她雖然接觸過其他運動，但空手道令她感到最為有趣，於是便一直練習至今。

17歲的她隸屬於新極真會東京城南川崎支部中原道場，目前為黑帶一段。目代一般每周會前往空手道道場四次，另外自發到健身房兩次及跑步一次。片中所展示的「鋼鐵般的身體」，其實是透過艱苦練習鍛鍊而來的。

雖然目代年紀輕輕，但她確實如影片展示般「實力非凡」，自中學一年級起便多次參加全接觸空手道搏擊比賽，並不時嬴得獎項。

目代結菜的空手道成績：

2015　第20回全關東空手道選手權大會　中學1年女子輕重量級　優勝

2016　Karate Dream Festival 2016 國際錦標賽　中學2年生女除重量級　3位

2017　第22回全關東空手道選手權大會　中學1・2・3年生女子重量級　優勝

2018　第1回國際全接觸大會女子輕重量級3位、第50回全日本大會女子敢鬥賞、Karate Dream Festival 2018 全國大會準優勝

2019　Karate Dream Festival 2019 全國大會優勝、第一回亞洲女子全接觸大會女子輕重量級優勝

在2018年的「第50回全日本大會」中，目代跟全日本冠軍菊川結衣鬥至難分難解，攻守達至均勢，絲毫不落入劣勢當中，令比賽必須進入延長戰去分勝負。去到最後，目代以「0比4」判定落敗。但由於目代在比賽中表現出色，所以最後仍奪得「女子敢鬥賞」殊榮。

雖然身手非凡，但目代的目標相當明確，就是成為「新極真空手道世界冠軍、中學英文教師」。目前為中學二年級生，畢業後希望能夠進入大學。

目代也在其中一條影片中大展身手，重現極真空手道名技「巴西踢」。巴西踢，原名為「Brazilian Kick」，又名為「Question mark Kick」，在空手道中名為「Otoshi Mawashi Geri」。因為著名K-1巴西拳手Francisco Filho跟Glaube Feitosa都以此為絕技，所以它被稱作「巴西踢」。

獨特的弧線踢擊軌跡是其最大的特徵。在應用這種踢法時，踢擊者先作提膝動作，讓對方以為是前踢或中段旋踢（Roundhouse Kick），然後髖部扭側，腳腕使力外擺提升，以弧線的軌跡越過對方防守，作出由上斜下的踢擊。

傳統的巴西踢著重由上斜下的踢擊軌跡，因為這樣能翻越對方頭部的防守。後來為縮短踢擊時間，踢擊軌跡省略成水平或由下斜上，只要是有前踢或旋踢的假動作接著高踢，都會被稱為「巴西踢」。但這種踢擊由於沒有由上而下的翻越動作，如果假動作失效的話，會較容易踢中對方頭部的防守。

巴西踢的踢擊動作如下︰

1. 踢擊時支撐腳稍微外旋，令髖部扭側，讓踢擊腳更易提起

2. 踢擊腳膝蓋提起（Chamber），小腿放鬆，作出前踢或中段旋踢假動作

3. 繼續提膝，同時扭膝轉跨及旋轉支撐腳，使腳腕形成外而內的弧形運動軌跡

4. 在適當角度和時機彈腿踢擊目標

5. 在踢擊後，收腳著地，恢復預備姿勢

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文章授權轉載自《香港01》

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