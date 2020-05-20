影／日本美女高中生超強實力 重現空手道名技「巴西踢」
極真空手道一向給人「陽剛硬朗」的形象，但其實每隔一段時間都會發現「實力與美貌並重」的女子選手。今次介紹一下，最近熱傳大踢巴西踢的「最強美女高中生」——目代結菜（Yuna Mokudai）。
在數個月前，空手道影片頻道「Kuro-obi World」推出了一段名為「這個高速拳女高中生，身體竟然好似鋼鐵那樣硬！」（高速パンチ女子高生を殴ってみたら鋼鉄ボデイだった！）的影片。片中介紹一名17歲黑帶女生，在訓練時跟男子選手互擊腹部卻絲毫無損。影片馬上引起大眾關注，不少網民大讚女生「既可愛又厲害」，影片觀看次數高達333萬。
片中主角就是今天介紹的目代結菜（Yuna Mokudai）。
目代結菜（Yuna Mokudai）於神奈川家縣海老名市杉久保北出身，並在當地成長就學。在小學一年級時，因為想「找一種運動」學習，所以開始接觸空手道。之後她雖然接觸過其他運動，但空手道令她感到最為有趣，於是便一直練習至今。
17歲的她隸屬於新極真會東京城南川崎支部中原道場，目前為黑帶一段。目代一般每周會前往空手道道場四次，另外自發到健身房兩次及跑步一次。片中所展示的「鋼鐵般的身體」，其實是透過艱苦練習鍛鍊而來的。
雖然目代年紀輕輕，但她確實如影片展示般「實力非凡」，自中學一年級起便多次參加全接觸空手道搏擊比賽，並不時嬴得獎項。
ありがとうございます🙇♀️ https://t.co/i5dcPZfzCL— 目代結菜 (@yunapaopao) April 5, 2020
目代結菜的空手道成績：
2015 第20回全關東空手道選手權大會 中學1年女子輕重量級 優勝
2016 Karate Dream Festival 2016 國際錦標賽 中學2年生女除重量級 3位
2017 第22回全關東空手道選手權大會 中學1・2・3年生女子重量級 優勝
2018 第1回國際全接觸大會女子輕重量級3位、第50回全日本大會女子敢鬥賞、Karate Dream Festival 2018 全國大會準優勝
2019 Karate Dream Festival 2019 全國大會優勝、第一回亞洲女子全接觸大會女子輕重量級優勝
在2018年的「第50回全日本大會」中，目代跟全日本冠軍菊川結衣鬥至難分難解，攻守達至均勢，絲毫不落入劣勢當中，令比賽必須進入延長戰去分勝負。去到最後，目代以「0比4」判定落敗。但由於目代在比賽中表現出色，所以最後仍奪得「女子敢鬥賞」殊榮。
雖然身手非凡，但目代的目標相當明確，就是成為「新極真空手道世界冠軍、中學英文教師」。目前為中學二年級生，畢業後希望能夠進入大學。
目代也在其中一條影片中大展身手，重現極真空手道名技「巴西踢」。巴西踢，原名為「Brazilian Kick」，又名為「Question mark Kick」，在空手道中名為「Otoshi Mawashi Geri」。因為著名K-1巴西拳手Francisco Filho跟Glaube Feitosa都以此為絕技，所以它被稱作「巴西踢」。
獨特的弧線踢擊軌跡是其最大的特徵。在應用這種踢法時，踢擊者先作提膝動作，讓對方以為是前踢或中段旋踢（Roundhouse Kick），然後髖部扭側，腳腕使力外擺提升，以弧線的軌跡越過對方防守，作出由上斜下的踢擊。
傳統的巴西踢著重由上斜下的踢擊軌跡，因為這樣能翻越對方頭部的防守。後來為縮短踢擊時間，踢擊軌跡省略成水平或由下斜上，只要是有前踢或旋踢的假動作接著高踢，都會被稱為「巴西踢」。但這種踢擊由於沒有由上而下的翻越動作，如果假動作失效的話，會較容易踢中對方頭部的防守。
巴西踢的踢擊動作如下︰
1. 踢擊時支撐腳稍微外旋，令髖部扭側，讓踢擊腳更易提起
2. 踢擊腳膝蓋提起（Chamber），小腿放鬆，作出前踢或中段旋踢假動作
3. 繼續提膝，同時扭膝轉跨及旋轉支撐腳，使腳腕形成外而內的弧形運動軌跡
4. 在適當角度和時機彈腿踢擊目標
5. 在踢擊後，收腳著地，恢復預備姿勢
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文章授權轉載自《香港01》
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