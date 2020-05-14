64歲美魔女曝健身秘訣 網驚訝：看起來更像44歲

隨著年紀增長，身材和膚質若沒好好保養，很容易就會走樣。一位澳洲健身教練蒂芬妮（Tiffiny Hall）近期在網路上分享自己與媽媽的照片，令不少網友震驚，因為蒂芬妮的媽媽身材、膚質都維持得很好，不像是64歲的樣子，反而更像44歲，事實上蒂芬妮的媽媽是一位健身和跆拳道教練，她每天早上7點前就會開始鍛鍊自己的身體，維持固定運動和飲食習慣，以維持身材。

根據英國「每日郵報」報導，澳洲健身教練蒂芬妮（Tiffiny Hall）在社群軟體上分享了自己跟媽媽珍妮特（Jeanette）的合照，只見64歲的珍妮特略有腹肌，身材和臉蛋維持得相當完美，而許多網友看到照片後，表示珍妮特看起來像是蒂芬妮的姊姊，而不是媽媽，且看上去更像是44歲的模樣。

珍妮特育有3位小孩，她的職業是健身和跆拳道教練，為了保持身材和臉蛋，她每天都維持規律運動和飲食的習慣，珍妮特表示她每天早上都會喝濃縮咖啡，並用油漱口（源自印度阿育吠陀醫學的油拔法，據稱能減少口腔細菌、美白牙齒、降低發炎機會），而她也習慣在早上7點前做一些武術或散步，來鍛鍊身材。

珍妮特表示自己不會減少吃自己喜歡的食物，她每天早餐通常吃自製的草莓和奶油冰沙，午餐吃胡蘿蔔、豆子、鷹嘴豆泥，晚餐則是吃魚、紅薯片、漿果、希臘酸奶、亞麻籽油，珍妮特表示自己會注意食物的份量，如果吃太多，隔天就會透過運動來恢復身材，而她也相信養成良好的習慣就能堅持下去。