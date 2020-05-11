柯瑞乾妹美顏球技兼備 霸氣稱「5個位都能打」

大家都知道史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）出生籃球世家，父親（Dell Curry）曾是NBA的最佳第六人，弟弟 Seth Curry也在NBA效力獨行俠，而「妹妹」也是美國女籃的一員。

「妹妹」？從未聽說柯瑞有個妹妹。

這個「妹妹」金髮碧眼和柯瑞並沒有血緣關係，但之後稱為妹妹是因為兩家雙親在大學時期是室友和好朋友，因此建立相當緊密的關係，兩家就如我們口中說的「結拜」一樣，其中「乾妹」正是去年在U19世界盃中奪金的一員Cameron Brink。

Cameron 15歲時加入籃球名校 Southridge高中，曾帶領校隊以不敗戰績勇奪俄勒岡州 6A 級別的州級冠軍，並入選年度第一隊。

2017年和2019年也入選美國隊出戰U17和U19世界盃並兩度奪金。正值18歲年華的她，加入了史丹福大學準備披上紅色戰衣。

打1至5號位 超強煞氣更厲害

Cameron一頭長直的金髮，身高1.95米但偏向瘦削，卻不是刻板印象中的柔弱女子形象。除了身高，強大的臂展也是最大的優勢，搶到籃板就直接推進到前場上籃，過人的腿長令快攻只是幾個跨步的事。

有中鋒的身高卻有後衛的技術，司職大前鋒的Cameron覺得將她定型為一個位置太少，「很多人不知道我可以從1號打到5號，也很驚訝我會帶球過場，我可以控球傳球，從後衛技術到大中鋒的後轉身都會。」

當有人問她打什麼位置，Cameron會霸氣的說一句「I play all 5」（五個位我都可以打）。但比起自己的球技，Cameron更自豪自己有與生俱來的「心狠手辣」，連她爸爸都忍不住說：「她就像要殺了你一樣，有時候還挺可怕的。」

籃壇「女殺手」

當Cameron在一次專訪中被問到覺得自己哪一點最強，她毫不諱言：「我覺得我有殺手精神。」

她接着說，「雖然我還有很多要加強的地方，但一直覺得自己有很強心理質素，也很自信。」可能就是常說球星該有而一般人沒有的氣焰。

「女殺手」本色或多或少有從「乾哥」史蒂芬·柯瑞身上感染到，也是Cameron求助的不二人選，畢竟他除了是一個偉大的射手也是當今的NBA的頂級球星，就像史蒂芬·柯瑞曾跟她說：「如果你相信自己，絕對可以成為一個特別的人。」

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全因「乾哥」柯瑞 踏上籃球之路

可是小時候的Cameron並非一開始就對運動產生興趣，她曾偏愛畫畫，甚至跟媽媽說：「我想要當藝術家。」

當時在阿姆斯特丹生活的Brink一家，一次暑假到夏洛特探望柯瑞，Cameron的媽媽就借機跟她說，難得來到夏洛特，總不能夠一直留在家中。於是就帶她到老柯瑞主辦的籃球訓練營「探班」，當時Cameron和媽媽也協議只參加半天。

從那一刻起，才開始令Cameron眼中有了籃球這回事。後來舉家搬回美國，Cameron有了更多機會和史蒂芬·柯瑞接觸才與籃球結下不解之緣。

到現在史蒂芬·柯瑞仍然飾演Cameron的籃球導師。小妮子曾因射球命中率低而頭痛，由全世界最好的射手親自指導，問題自然迎刃而解。

兩人也常為對方撐場，特別是常常要到處比賽的柯瑞百忙中仍不忘這個「妹妹」，只要有空或是到波特蘭作客就會到高中給Cameron一個驚喜，不時會把Cameron抓到一邊練她的罰球。

「他（柯瑞）一直都給我非常正面和建設性的鍛煉，但並不是那種我和Stephen Curry一起練習，而是我和哥哥一起射波的感覺。」她大概覺得很慶幸，但不是因為有柯瑞這號大人物，而是籃球路上有這個哥哥相伴，從不感覺孤單。

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文章授權轉載自《香港01》