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【一劍浣春秋】新冠肺炎疫情燒不停 AV界將掀起大退潮！

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
放假的櫻空都在學烹飪。 圖／取自sumomo-ch
放假的櫻空都在學烹飪。 圖／取自sumomo-ch

新冠肺炎（COVID-19）疫情流行，三大集團（WILL、SOD及Prestige）從4月初到5月6日都不拍片，那閒閒嘸代誌的女優都在幹嘛呢？

AV界創立近40年來第一次碰到這種狀況，對女優來說是意外放了個假，所以有些人還蠻開心的，比方說橋本有菜，比方說櫻空桃，她們都出外採買食材鍛練烹飪技巧，不只自己吃得安心也或許是要抓住室友的胃，真是摸蛤仔兼洗褲，一舉兩得開心啦〜

但其他人可能就不是那麼開心，沒片拍代表什麼意思？就是沒錢賺，你說那種片商有簽約框下來的專屬女優比較沒差，她們就是少了一個月的片酬，等到下個月多拍補回來就可以了；但那些遊走各片商多拍多賺的企劃女優可就損失慘重了：打個比方，像水川蓳以前一個月拍10片可以賺200萬日幣（約台幣56萬）、之前受訪的三島奈津子更說當了AV女優後收入比以前當OL多了10幾倍，但那都是因為有片拍才能拿到這麼多錢，現在片商幾乎都停擺，大家就沒錢賺了。

沒片拍的女優損失慘重。 圖／取自s-cute
沒片拍的女優損失慘重。 圖／取自s-cute

那要怎麼辦呢？

自然是要想辦法找錢啦，像已經退役的女優水野朝陽就自爆工作的美甲店門可羅雀，原本就不高的收入現在更是趨近於零，雖然之前拍有片有存一點錢，但看著存摺只出不進還是讓人害怕，所以她買了Switch也註冊了帳號，決定來當個Youtuber！

只是YouTube哪有這麼好賺？對這些AV女優來說最好吸引流量的就是講些色色的事，但YouTube官方也不是笨蛋，用這種方式吸流量馬上給你黃標禁止營利，像另一位已經退役的上原亞衣就特別拍了一支影片呼籲大家，不要她一上片就盡留些好想上你、好想搞你、好想和你嘿咻的留言，因為YouTube看到也會禁止營利的。

這就是為什麼水野要買Switch的原因，因為想要營利就得走安全路線，電玩很多人打而且不是打手槍，應該不會被YouTube打槍；但你知道，我知道，獨眼龍也知道觀眾要養，水野朝陽能不能堅持到賺到錢還很難說呢。

水野朝陽轉做Youtuber。 圖／取自tokimeki-s
水野朝陽轉做Youtuber。 圖／取自tokimeki-s

其他女優就更慘了！

根據經紀公司的說法，現在是最好的時代，因為進入緊急事態，政府要大家沒事不能出門導致特種營業幾乎全滅，所以沒事做的小姐、失學的少女還有對金錢有需求的上班族一個又一個報考事務所尋求拍片賺大錢的機會；但現在也是最壞的時代，因為很多沒工作的女優紛紛看破紅塵決定不玩，所以他們每天的女優名單都進進出出加加減減，也不知道復工後還會剩下什麼人〜

而且這其中不乏一些知名女優喔，像掛著藝能人頭銜出道、有史上最強人妻之稱的「東凜」不久前就在twitter上昭告天下說「與其被影迷看膩了不如我先引退」，而且業界傳來的消息說和她有一樣想法的女優還不在少數⋯是的，肺炎的影響不只是女優來不了台灣，成人博覽會必須延期更是強力震撼了這個產業，我們可能不是在三個月後會少一些片子看，很可能會失去很多女優⋯⋯

這，真的太慘了。

自爆想引退的東凜。 圖／取自twitter
自爆想引退的東凜。 圖／取自twitter

女優 新冠肺炎 SOD

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