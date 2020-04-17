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【一劍浣春秋】中日混血妖豔秘書出道！中華熱瀰漫暗黑界

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
中日混血的赤井麻美。 圖／取自moddyz
中日混血的赤井麻美。 圖／取自moddyz

美鈴號稱是上海來的女優。 圖／取自honnaka
美鈴號稱是上海來的女優。 圖／取自honnaka

在「美玲」之後，又有會說中文的女優出道了！

她叫赤井麻美，是個中國大陸與日本的混血兒。平時，她在中資企業上班，是中國籍社長的秘書，舉凡公司大小決策她都盡力輔佐老闆；但她還有另一個身份，那就是社長的情婦，每當工作告一段落或是老闆壓力很大的時候，赤井麻美就會蹲在辦公桌下替另一半「素」……

因為會說中文，而且怕其他日籍員工聽到，所以兩人的淫聲浪語全用中文溝通－－「社長，你今天好硬啊」、「社長，我好想要啊」，再加上「天啊社長你今天射好多」，雖然聽到喘息聲就知道兩人不只工作上的關係，但至少用中文交談的兩人很自信這段姦情不會曝光⋯⋯

但赤井麻美還是不滿足！

因為中了我愛一條柴、全年無休的對棒狀物發情，所以與社長的畸戀已經無法滿足赤井麻美了！趁著下班的空檔，她偷偷加入了AV界，想知道PRO的男優到底有多粗有多長有多持久，片商也知道這個女人不好惹，所以派出業界最優秀的男優黑田悠斗與她對戰，在短兵相接知道對手的深淺後赤井麻美完全開啟了發情模式，忍不住用中文說：

「我想吃精子！」

這樣的劇情設定可以嗎？但應該蠻多人想知道這位「赤井麻美」是不是真的中日混血、又或者片商請來外籍洋將？

也很難說，雖然號稱是中日混血而且中文聽說寫一流，但在片中赤井麻美說的中文可沒那麼好辨識，不聚精會神地認真聽她講的話有些時候還真聽不懂。看AV嘛，我們要的不就是看得很爽打得出來？需要花太多精神的片子都不是好東西，想聽女優說中文直接去SWAG找就好了！

用中文發言的松岡鈴。 圖／取自prestige-av
用中文發言的松岡鈴。 圖／取自prestige-av

不過話說回來，應該有很多人發現，最近會用中文和影迷交流的女優變多了⋯

像下個月要出道的兩位女優「松岡鈴」及「 蜜美杏」不只熱衷在twitter上和影迷聊天在發文時也都會附上中文翻譯，松岡鈴甚至還能你一言我一語地用中文聊天；而絕大多數的女優也都像社群達人深田詠美一樣在twitter的自我介紹欄打上幾句中文或是附上藝名的翻譯，再加上認真學習中文的山岸逢花及水森翠還有直接喊出「我愛中華」的華嶋玲奈等人，說AV界掀起一陣中文熱並不為過：

那，為什麼？

其實中文沒那麼容易學的，發音是一回事，認字更不容易，雖然日本人有漢字的基礎但字的意思也不見得一樣；之所以讓這麼多AV女優願意勉強(日文學習的意思)中文只有一個原因，那就是日本市場愈來愈小，女優和事務所已經把目光放在海外。

我愛中華的華島。 圖／取自prestige-av
我愛中華的華島。 圖／取自prestige-av

拿山岸逢花來說好了，在攝影會和TRE台北國際成人展幾次活動下來她已經成為華人圈知名度最高的AV女優，但她仍然覺得不夠，學中文、參加惠比壽麝香葡萄都是她想繼續提升華人圈知名度的方式，她的目標很簡單，不只是要在日本成為指標女優也要成為華人圈的TOP 1，所以她不能只和懂日文的影迷交流，也要有和說中文的粉絲溝通的能力：

和她有一樣想法的女優不在少數，所以AV界才這麼多人在說中文，儘管能固定得到海外工作機會的女優就那麼幾個，但俗話說得好，機會是給準備好的人，反正AV女優大多很閒，學好語言不要亂跑去交男朋友對大家都好，假如有機會來台灣參加活動能當場秀上一段就更好了〜

用中文刺青的水森翠。 圖／取自amazon
用中文刺青的水森翠。 圖／取自amazon

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