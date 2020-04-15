影／又是放送事故？ 韓甜美主播大跳洗手舞 萌翻網友

正值疫情期間，所有的衛生單位、醫療人員和電視媒體都在宣導勤洗手，但這麼逗趣可愛的宣傳方式顯得特別吸睛。韓國MBC電視台有一名氣象主播，在播報到一半時，忽然跳起兒歌「洗手舞」，令網友直呼「世界上最可愛的氣象主播」。

這名MBC的氣象主播名為金佳英（音譯，김가영），她在今年2月時，就曾因為播報到一半跳起ZICO的歌曲《Any Song》而爆紅，影片至今累積850萬的點擊。

這次情況也與上次類似，金佳英起初還正經地播報氣象，身旁卻忽然響起先前造成全世界瘋狂傳唱的《Baby Shark》（鯊魚寶寶）改編的洗手舞，她雖然滿頭問號，卻也隨著音樂起舞。從影片中可見，她一開始的動作還帶有不確定感，到了第二段就開始發揮實力，大方展現她的好舞技。

見此，網友紛紛在影片下方留言直呼「好可愛」、「世界上最可愛的氣象主播」。

長相甜美的金佳英主播畢業於韓國淑明女子大學的舞蹈系，2018年開始在MBC電視台擔任氣象主播，她因為甜美的笑容而獲得「天氣妖精」的稱號。據悉，金佳英除了擔任氣象主播外，也主持過許多廣播節目，且本身相當擅長舞蹈，也是位舞蹈家。