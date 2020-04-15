快訊

家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／又是放送事故？ 韓甜美主播大跳洗手舞 萌翻網友

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國甜美氣象主播金佳英，播報到一半忽然跳起洗手舞。圖擷自YouTube
韓國甜美氣象主播金佳英，播報到一半忽然跳起洗手舞。圖擷自YouTube

正值疫情期間，所有的衛生單位、醫療人員和電視媒體都在宣導勤洗手，但這麼逗趣可愛的宣傳方式顯得特別吸睛。韓國MBC電視台有一名氣象主播在播報到一半時，忽然跳起兒歌「洗手舞」，令網友直呼「世界上最可愛的氣象主播」。

這名MBC的氣象主播名為金佳英（音譯，김가영），她在今年2月時，就曾因為播報到一半跳起ZICO的歌曲《Any Song》而爆紅，影片至今累積850萬的點擊。

這次情況也與上次類似，金佳英起初還正經地播報氣象，身旁卻忽然響起先前造成全世界瘋狂傳唱的《Baby Shark》（鯊魚寶寶）改編的洗手舞，她雖然滿頭問號，卻也隨著音樂起舞。從影片中可見，她一開始的動作還帶有不確定感，到了第二段就開始發揮實力，大方展現她的好舞技。

見此，網友紛紛在影片下方留言直呼「好可愛」、「世界上最可愛的氣象主播」。

長相甜美的金佳英主播畢業於韓國淑明女子大學的舞蹈系，2018年開始在MBC電視台擔任氣象主播，她因為甜美的笑容而獲得「天氣妖精」的稱號。據悉，金佳英除了擔任氣象主播外，也主持過許多廣播節目，且本身相當擅長舞蹈，也是位舞蹈家。

韓國 疫情 主播

延伸閱讀

防疫記者會「仙氣空姐」是她！曾為張惠妹、陶喆主持簽唱會

買口罩拿到「台灣隱藏版」網狂求交換！三購買地點曝光

強調勤洗手的重要 醫曝「病毒擴散」影片網全嚇傻

為喝黑咖啡…居家檢疫男「手工分離」三合一咖啡 網笑翻：絕對沒偷跑

相關新聞

影／又是放送事故？ 韓甜美主播大跳洗手舞 萌翻網友

正值疫情期間，所有的衛生單位、醫療人員和電視媒體都在宣導勤洗手，但這麼逗趣可愛的宣傳方式顯得特別吸睛。韓國MBC電視台有一名氣象主播，在播報到一半時，忽然跳起兒歌「洗手舞」，令網友直呼「世界上最可愛的氣象主播」。

越南女DJ兼職網紅 大放火辣寫真照超吸睛

要在Disco能盡情狂歡的話，當然要有可以炒起全場氣氛的DJ吧！來自越南的DJ Jenny Yến（Nguyễn Thị Phi Yến）除了打得一手好碟之外，靚樣加身材都是焦點之一，皆因她除了是一個DJ更是一個網紅，經常都會分享自己的火辣性感寫真，令人想入非非！

防疫記者會「仙氣空姐」是她！曾為張惠妹、陶喆主持簽唱會

台灣的新冠肺炎（COVID-19）確診患者，大多屬於「境外移入」的個案，讓眾人相當擔心，暴露在高度感染風險中的空服員，是否會成為防疫破口。日前指揮中心下令，請機組人員必須做好相關防護措施，指揮中心也於例行的記者會上，請來空姐示範標準裝備。不過，這名綁著包頭的華航空姐，雖穿著護目鏡及防護衣仍仙氣十足，氣質出眾的外型成為這場記者會的「嬌」點。隨後，該名空姐的超狂經歷也被網友起底。

影／沒吃早餐太餓 鋼管辣妹站車頂上邊熱舞邊吃麵線

台灣的婚喪喜慶或廟會時常可以看到有鋼管辣妹熱舞，有些舞者還會站在車頂上表演，也成為台灣獨特的文化之一。臉書上流傳了一段影片，一支廟會隊伍後面跟了車隊，其中一輛的車頂有一名辣妹正在熱舞，有趣的是她邊跳舞邊吃著早餐，因為畫面實在太逗趣也太違和，讓網友看了也笑翻，但還是稱讚她非常敬業。

【一劍浣春秋】賣片行銷有撇步！片商煉金術大揭秘

常常有人在問，如果想讓女優記得自己，做什麼事最容易刷存在感？

陳時中欽點女記者客語宣導防疫 甜美聲音身分揭開了

今(4日）疫情指揮中心記者會，陳時中部長臨時請客家電視台的記者，用客語為大家唸一段防疫宣導資訊，而這位女記者也因此在網路爆紅...

【一劍浣春秋】不想被認出來… 女優變臉、長胸再鋸腿！

下海拍AV，你知道女優最怕的是什麼嗎？

德國女來台居家檢疫大讚「台政府超用心」意外引網暴動：太正了吧

新冠肺炎(COVID-19)持續肆虐全球，為了防疫，中央流行疫情指揮中心宣布禁止國外旅客入境，但在禁令前來台的外國人還是需要遵守居家檢疫14天的規定，日前BBC報導一對在花蓮居家檢疫的英國情侶，抱怨隔離場所環境像「監獄」引起爭論，有網友PO出自己德國友人居家檢疫14天的經驗平反

影／甜美微笑！正妹護士自創「防疫洗手舞」 網友看了超心動

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國大爆發，單日死亡人數再創新高，醫療資源也逐漸不敷使用。疫情狀況嚴峻，一名美國護士便透過拍攝影片的方式，向民眾傳遞正確防疫觀念...

連陳時中都稱讚！清新女記者內外兼具 網暴動：聲音也甜美

自從新冠肺炎持續爆發以來，台灣成立中央流行疫情指揮中心，每日召開記者會向民眾說明最新狀況，而在3月25日的例行記者會中，有一名女記者向指揮官陳時中提問時，被阿中部長大讚問題「問的很好」，該記者長相更意外引起網友討論，甜美的臉蛋還有姣好身材讓人不容忽視。

韓國新一代國民女神鄭慧律 姣好身材曾拍男裝內褲廣告

韓國美女日日都有新更新，最近網絡上又紅起一位新美女，名字是只有24歲的鄭慧律（Jeong Hye Yul　정혜율）。鄭慧律讀大學時已經女神級別的存在，她讀護理系，在大學時已是風雲人馬，做過大學的宣傳大使。畢業後直接加入模特兒界，並在「韓服模特兒選拔大賽」中奪冠，樣貌和身材也是頂級的。最令人奇怪的是，她曾擔任男裝內褲的模特兒，成就一時佳話。

平凡男娶超美俄妹誕3仙女成話題 媽媽現身分享當年為何嫁給他

早前日本一名外表粗獷的男士因為娶了超漂亮的俄羅斯美女，繼而誕下3名顏值極高的仙女而成為一時話題，不少網友都感嘆媽媽的基因太強大。

熱門新聞

50年前台中車站老照片曝光！ 網嘆：以前真的好繁榮

隔離第13天！耐不住無聊到公園散步 真相曝光網笑翻

台灣零負評男藝人是誰？ 網狂推「搖滾天王」：非他莫屬

找不到感染源疫情卻沒擴大？ 網曝主因：衛生及防疫做得好

佛心房東都在別人家！網友求減租得到「超誠實」回答

哭笑不得！客至全聯買牙膏 員工恍神吐槽「你有在刷牙喔」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。