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【一劍浣春秋】肺炎疫情爆發！女優們該怎麼辦？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
成人大賞也因為疫情延期。 圖／取自twitter
成人大賞也因為疫情延期。 圖／取自twitter

新冠肺炎疫情爆發，你覺得暗黑界有沒有受影響？

答案當然是有的，從片商蚊香社（Prestige）開始，所有的見面會都取消了，影響所及，像宣布引退的女優如春咲涼和佐倉絆都失去了當面和影迷告別的機會；另外，一年一度，也是業界最重要的活動Sky-Perfect成人大賞2020也宣布取消了原訂在3月17日舉辦的頒獎典禮，由於佐倉絆已經宣布3月底引退後將不再出席活動，所以就算是獲得影迷青睞拿下最優秀女優，我們應該也看不到她上台領獎了⋯

因為疫情可能無法得獎的佐倉絆。 圖／取自km-produce
因為疫情可能無法得獎的佐倉絆。 圖／取自km-produce

這重創了賣片子的店舖，眾所皆知，現在沒什麼人在買片的，店舖之所以還能生存下去是因為它們與片商合作讓女優舉辦見面會、用片子來當入場券，結果現在因為肺炎疫情活動全數暫停，就算做好了可能因為東京奧運舉行必須低調的準備，想不到卻因為疫情讓大家提前進入了自肅、也就想沒活動可辦的狀況。雖然有些片商很聰明，開始舉辦線上簽名會，你只要買了片子填了表單，女優就會用直播的方式一面唱名一面自拍簽名得寄給買片的影片，但店舖如果撐不下去了對誰都沒好處！

再加上女優的活動不是只有見面會，有些多才多藝的女優還有寫真集、卡片以及演唱會的活動，但現在因應疫情只能全數停擺，活動型的女優如天使萌等人只能一面在推特上和大家道歉一面憂心忡忡等待復工的機會，但什麼時候能解除警報恢復正常沒人知道〜

因為疫情取消活動的春笑涼。 圖／取自prestige-av
因為疫情取消活動的春笑涼。 圖／取自prestige-av

那，片子還要拍嗎？

這倒不必擔心，片子當然是要拍的，只是和過去相比大家更小心謹慎：首先，經紀人沒事不必陪女優到片場，省得有人生病大家一起被傳染；再來，除了要檢查拍片合約、女優同意書、性病篩檢報告並且查驗能證明女優身分的如護照、駕照等文件外，片商還要隨時量體溫並且全程要求男女優及工作人員洗手保持乾淨，只要有人出現發燒的症狀就請他離開去看醫生⋯⋯

所以到目前為止暗黑界還沒傳出有男女優或工作罹患肺炎的消息，因為片商本來就為了防治性病做了很多努力，男女優也都很怕死的，所以到目前沒人發燒還硬上工的，片子還是照拍，潮吹還是照噴，男女優也一樣爽得吱吱叫，沒有任何一支片子因此取消拍攝工作的。

AV拍片現場。 圖／取自av女優募集
AV拍片現場。 圖／取自av女優募集

但問題是，片子拍是要拍，但這樣子就沒問題嗎？

坦白說，以現在片商、店舖、事務所與影迷的關係來看事情是不太妙的，雖然現在不辦見面會看起來沒差，大家要買片從網路上買就行了，但店舖經營不下去對誰都沒有好處，片商會少了據點、女優也沒有辦見面會的地方，喜歡參加活動的粉絲也失去消費買片看女優本人的地方，長久下來一定有不良的影響⋯

所以在日本幾乎除了拍片沒有其他活動辦得成的現在，女優多半希望多一點來自海外的邀約，但隨著疫情升高，不少國家拒絕日本旅客入境讓機會也愈來愈少；所以還是那句老話，希望疫情趕快減緩或獲得控制，要不然原本就已經預期會被奧運影響的暗黑界狀況會更不妙〜

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