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00後越南學生妹展現完美S型曲線 標緻五官迷死50萬粉絲

香港01 / 卓柏安／報導
Vo Ngoc Tran的IG已經有多達58萬名粉絲，甚至已經走出越南，在其他國家都有她的支持者！（IG「vox.ngoc.traan」圖片）
Vo Ngoc Tran的IG已經有多達58萬名粉絲，甚至已經走出越南，在其他國家都有她的支持者！（IG「vox.ngoc.traan」圖片）

越南女性有一種獨特的美，令不少人百看不厭！00後越南學生妹Vo Ngoc Tran在16歲的時候已經爆紅，幾年之間升級成為網紅之餘，在IG已經擁有多達50萬名粉絲。Vo Ngoc Tran年紀輕輕已經甚有女人味，穿上當地傳統服飾奧黛的時候更加盡顯她的完美條線，能夠在短時間之內爆紅的確有根有據！

Vo Ngoc Tran於2000年出生，她早在16歲的時候已經因為五官標緻、輪廓深刻及超級S型身材而被封為「零死角女神」。現時她的IG已經有多達58萬名粉絲，甚至已經走出越南，在其他國家都有她的支持者！

由於她還是一名學生，所以她的社交媒體上除了生活打卡照及寫真照之外，間中還會有她穿奧黛或校服的上學照。由於Vo Ngoc Tran不論豐滿上圍、纖腰、翹臀全部都有齊，所以能夠輕鬆Carry到對身材要求極高的奧黛，更令看到的人內心都怦然心動！

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Hôm nay mẹ cho năm nghìn. 2 nghìn mua bánh còn 3 nghìn...

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Thay vì say rượu say xe Sao anh không thử một lần say em?

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文章授權轉載自《香港01》

網紅 越南

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