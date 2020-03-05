超萌櫻花妹高中畢業曝「驚人身分」 網驚：告訴我不是事實

「偽娘」是指喜歡打扮成女生樣子的男生，但在生理性別及性別認同上，通常仍為男性。日本網紅Puutan日前在Twitter上傳美照，並表示從「男子高校順利畢業」，讓不少網友驚呼「女人看了都忌妒羨慕！」

今年17歲的Puutan經常在Twitter分享自拍照，擁有無辜大眼及靦腆笑容，因此吸引2.7萬人追蹤，並和另名偽娘經營YouTube頻道，內容多為分享彩妝、流行時尚、美食。

近日Puutan發文表示，「這對男高中生來說有點複雜，不過我順利畢業了」，並上傳身穿校服及畢業證書的合照，貼文一出，引發許多網友熱議，「祝賀畢業，好可愛喔！」、「世界上最可愛的男高中生」、「告訴我不是事實，但還是恭喜畢業」、「畢業快樂！看不出是男生」、「今天是男高中生，但是好可愛」。