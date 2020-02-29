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土耳其美女電競選手熱愛角色扮演 IG「一句中文」引網友關注

聯合新聞網 / 綜合報導
土耳其籍美女電競選手「Sylchasie」蘇．開克馬茲在網路上擁有不少人氣。圖／<a href=Instagram" title="土耳其籍美女電競選手「Sylchasie」蘇．開克馬茲在網路上擁有不少人氣。圖／Instagram">
土耳其籍美女電競選手「Sylchasie」蘇．開克馬茲在網路上擁有不少人氣。圖／Instagram

土耳其籍美女電競選手蘇．開克馬茲（Su Kaykılmaz）昨日在instagram上發佈了一張美照，照片搭配了一句中文註解「感謝以下（大家），我很高興見到你（們）」，引來華語圈網友的關注。

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感谢以下 💖 我很高兴见到你 🐰🌸

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蘇．開克馬茲從2018年底便效力於《英雄聯盟》土耳其賽區的戰隊HWA，負責「中路」位置。該戰隊在去年四月改組為伊斯坦堡野貓隊（Istanbul Wildcats，IW）。蘇在網路上以暱稱「Sylchasie」聞名，並且不時在Twitch上進行遊戲實況直播。

除了電競以外，蘇的Youtube頻道上也有若干美妝和角色扮演相關的影片，可以看出她對於角色扮演的熱愛，其中又以《英雄聯盟》的角色——九尾妖狐阿璃最常佔據她的版面。

「Sylchasie」蘇．開克馬茲因精緻五官受網友注目。圖／<a href=Instagram" title="「Sylchasie」蘇．開克馬茲因精緻五官受網友注目。圖／Instagram">
「Sylchasie」蘇．開克馬茲因精緻五官受網友注目。圖／Instagram

「Sylchasie」扮演《英雄聯盟》角色「阿璃」，比出手指愛心斜躺自拍。圖／<a href=Instagram" title="「Sylchasie」扮演《英雄聯盟》角色「阿璃」，比出手指愛心斜躺自拍。圖／Instagram">
「Sylchasie」扮演《英雄聯盟》角色「阿璃」，比出手指愛心斜躺自拍。圖／Instagram

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