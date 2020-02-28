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【一劍浣春秋】走路都有風！暗黑界聲量最強的前三名是？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
網路聲量第一名的明日花。 圖／取自<a href=twitter" title="網路聲量第一名的明日花。 圖／取自twitter">
網路聲量第一名的明日花。 圖／取自twitter

魔鏡啊魔鏡，誰是AV界影響力最大的女優

這是個很有深度的問題（還真敢說），不過有些狀況一定要和大家說明：雖然有些女優在台灣知名度很高，但在日本她們連東京都走不出去－－這個意思是說她們或許在東京的活動都是秒殺或是一兩天就完售，但如果你要她們去大阪或北海道辦活動就沒那麼風光了，一場60人的活動門票只賣三分之一，會場空盪盪冷颼颼地好不尷尬⋯⋯

所以女優接到東京以外的活動會特別開心，因為這意味著她們的發展向前邁進一大步，有機會成為具有全國知名度的女優了－－千萬別把這事想得太簡單，現階段有這能力的女優屈指可數，能離開東京還活動完售的女優更是少之又少，可能五根手指都數得完！

能去大阪舉辦見面會的女優鳳毛麟角。 圖／取自<a href=/momon-ga" title="能去大阪舉辦見面會的女優鳳毛麟角。 圖／取自/momon-ga">
能去大阪舉辦見面會的女優鳳毛麟角。 圖／取自/momon-ga

那，怎麼樣才能證明自己的影響力很大呢？

就片商的說法是看女優在社群網站上的表現，現階段最強的女優是誰就不用說了，自然是前些日子宣布不再拍AV的明日花綺羅了，她的推特有超過155萬人追蹤、IG則有217萬名粉絲，根本就是台見神殺神遇佛斬佛的宣傳機器，再加上在媒體炒作之下，她已經成為日本年輕少女的整容範本，也難怪她推什麼賣什麼，不只包緊緊的時尚寫真大家搶購，自有品牌推出的內衣和泳裝更是一上架就通通秒殺，就算她不再拍片和男優啪啪啪了仍然是所有女優和廠商心目中的神〜

網路聲量第一名的明日花。 圖／取自<a href=twitter" title="網路聲量第一名的明日花。 圖／取自twitter">
網路聲量第一名的明日花。 圖／取自twitter

所以明日花綺羅參加什麼活動的報價都很貴，因為她真的是有效果、影響力遠超過一般女優的人，那除了明日花之外，還有哪些女優擁有這種強大的影響力呢？

現役女優中的第一人自然是「三上悠亞」，她的推特有接近94萬個追蹤者、IG則是有接近200萬個粉絲，之所以能那麼多人追蹤，除了因為她是鬧醜聞被演藝圈清理門戶所以才去暗黑界討生活的前國民偶像，更重要的是下海後她其實演得蠻認真的，不管是被綁起來玩弄還是偷吃人家男友又或者一次單挑好幾十根棒子她都沒在皺眉頭的⋯…

IG有接近200粉絲的三上。 圖／取自<a href=twitter" title="IG有接近200粉絲的三上。 圖／取自twitter">
IG有接近200粉絲的三上。 圖／取自twitter

這就是為什麼片商視她為鎮店之寶、台灣按摩師傅要她「別太縱慾」的原因：就算外務很多老往海外跑，但三上悠亞不只有著偶像的資歷偶像的外表還有著性愛機器的戰力！所以她近來發展的方向和明日花愈來愈像，不只案子愈接愈大也開創了自有的時尚品牌，既然已經成名了就要趁這機會發財對吧？

還有一個不能忽視的女優！

那就是最強人造人「深田詠美」，她和明日花及三上不一樣，曾經以天海心之名出道卻沒做出成績的她，在前往韓國整形後是打通了任督二脈，每天放送美照、不時引爆話題讓她的粉絲急速成長，雖然推特「只有」73萬粉絲，但她只花了一年半不到就累積到這數字，比起三上拼了四年多擁有94萬粉絲速度快了非常非常多，照這速度下去她成為現役女優的第一人只是時間問題。

粉絲快速成長的深田詠美。 圖／取自<a href=twitter" title="粉絲快速成長的深田詠美。 圖／取自twitter">
粉絲快速成長的深田詠美。 圖／取自twitter

只是影響力這麼大，但深田詠美似乎還沒找到應用的方法ー活動是辦了好幾場，但一般影迷不會把她和明日花及三上放在同一等級，甚至連海外廠商也還在觀望是不是要和她合作⋯⋯但她的網路號召力就放在那兒，遲早會有人找上門的，如果現實生活中能和在網路上一樣受歡迎的話，未來絕對不可限量！

簡單地說吧，一般AV女優的推特能有超過30萬的追蹤數就可以說是S級的高手了，但上述三位女優能衝到那麼多粉絲說明了她們已經衝破框架擁有超越一般人的影響力，這是每個女優都夢寐以求的事，就看這3位社群大神未來能發展到什麼程度吧〜

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