甜美主播工作中突發燒中途離場 網讚處理方式正確

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，韓國的確診案例更在短短幾日內突破7百例，我中央流行疫情指揮中心於今（24）日將韓國旅遊警示升為第三級（Warning）。對此，韓國民眾是人心惶惶，在韓國JTBC電視台任職氣象主播的金敏雅，昨在主持電競賽事時，因發燒中途離場、立即送醫檢疫，眾人絲毫不敢大意。

長相清新、甜美的美女主播金敏雅（김민아，音譯），在韓國JTBC電視台擔任氣象主播，昨主持《英雄聯盟》LCK職業聯賽賽後訪問時，因發燒中途離場，送醫後進行相關檢測。金敏雅在社群媒體Instagram上表示，因體溫達到37.5度，雖然身體並沒有到很不舒服的狀態，但現在處於敏感時期，因此不敢隨意判斷，才立即離開現場，讓大家感到不安十分抱歉。

今日金敏雅主持的「早安＆（아침&）」暫停播出，節目相關工作人員暫時進行自主隔離。隨後，金敏雅也在Instagram上向大家報喜，表示檢測結果出爐後為陰性，「我知道我離開後可能會造成更多的恐慌，但我不想放過任何可能確診的0.0001%」、「等待結果的期間真的很難熬……接下來的幾天我會繼續留意身體狀況」。讓網友們紛紛卸下心中大石，並大讚金敏雅：「這樣做是對的！」、「很高興你選擇這麼做」、「幸好你沒事！」

現年29歲的金敏雅，於2015年成為JTBC的氣象主播，目前亦活躍於體育節目、廣播節目及《英雄聯盟》的賽事主持，在Instagram上有15萬粉絲追蹤。