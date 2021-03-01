手搖飲最狂點法曝光！ 一杯150元整杯塞滿滿

台灣以珍珠奶茶聞名，近年來路上有越來越多手搖飲料店，民眾也常透過外送平台叫飲料。一名外送員分享日前送餐的飲料，單價竟高達150元，整杯塞滿波霸、小珍珠、鮮草凍、蘆薈、咖啡凍等配料，鮮奶茶還另外裝一杯，超狂點法讓人傻眼。

一名外送員在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他近日送到一單手搖飲訂單，讓他直言「貧窮限制了我的想像，這杯飲料150元」。他貼出150元手搖飲照片，品名為「沖繩黑糖鮮奶茶」，但卻整杯裝有滿滿的波霸、小珍珠、鮮草凍、蘆薈、咖啡凍等配料，因飲料杯被配料塞滿，飲品主角鮮奶茶還另外以其他杯裝。

其他網友看完傻眼留言「我唯一確定是這用湯匙吃」、「要配飯阿，誰叫你乾喝」、「滿滿的料，感覺吃起來很爽」。有網友質疑此種點法美味程度不佳，認為若要吃滿滿的配料，不如買剉冰，留言「好噁心，這樣無法」、「奶茶在那？覺得這樣...應該去剉冰店」，還有人說，多數店家不會另外裝奶茶，配料塞滿會導致奶茶剩不到幾口。