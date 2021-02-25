追櫻花美景意外拍到「一手勢」 網友笑：幸福的偶然奇景

隨著冬天逐漸步入尾聲，日本各地逐漸進入櫻花季節，網路上也開始出現許多攝影師分享的櫻花美照。最近就有一位網友，在拍櫻花的同時，還意外拍到一個驚喜畫面，引起許多網友的注意。

根據日本媒體「TRILL」報導，一位twitter網友「ベラス@JK」近日在網路上分享，最近他趁著櫻花季，找到一個鐵路軌道邊的點，捕捉到一張列車穿梭於櫻花之中，搭配出一幅美麗風貌的畫面。

不過本來只是打算拍攝美景的他，在仔細檢視照片之後，突然發現有些玄機。於是他把照片逐步放大，最後發現在照到的列車之中，有一位身穿襯衫領帶，疑似是電車車掌，正向著鏡頭這邊比「YA」的手勢，顯然是已經發現有人正在拍照，趁機讓自己入鏡。

網友放大相片後，才發現拍到的電車中，有位疑似車掌的男子正向他比YA。圖擷取自 twitter

電車員的可愛行為，讓網友們紛紛表示「車掌居然比YA」、「好漂亮、好棒、春春春」、「京急的車掌人真的都很好」、「當你注視著電車，駕駛也正注視著你」。更有專業網友指出，這台電車應該是有「幸福的黃色電車」之稱的「KEIKYU YELLOW HAPPY TRAIN」號，能拍下這個偶然奇景，或許代表這位網友今年也將幸福美滿。