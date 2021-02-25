煎香腸「不焦、漂亮」祕訣何在？ 內行人揭不敗方法

蔬菜富含相當高的營養價值，適當食用有助於身體健康。但有網友將A菜（台灣萵苣）評比為最難吃的青菜冠軍，並好奇還有比A菜還難下嚥的嗎，結果多數人投給過年必吃的「吉祥菜」。

2021-02-23 16:48