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國民飲料珍奶人人愛？ 網友曝一心酸事實：好久沒喝了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文表示自己許久沒喝珍珠奶茶了，不知網友們是否記得最後一次喝珍奶是何時。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名女網友發文表示自己許久沒喝珍珠奶茶了，不知網友們是否記得最後一次喝珍奶是何時。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

台灣美食多元，應有盡有，其中手搖飲廣受歡迎，不同口味不斷推陳出新，而手搖飲始祖「珍珠奶茶」更是揚名國際，連外國人也喜愛。不過，近日一名網友在網路上發文表示自己好久沒喝珍珠奶茶，並道出原因，引起許多網友共鳴，直喊「好久以前了！」。

一名網友日前在PTT女孩版上以標題「大家還記得上一次喝珍珠奶茶是什麼時候？」發文表示「珍奶是台灣的名產，傳到國外很流行，但自從開始有飲食觀念以後，幾乎沒喝過了」，並繼續說明自己都喝無糖茶，因為一杯珍奶的熱量可能直逼500卡。所以4、5年前似乎是最後一次喝珍奶了，想詢問其他網友上一次喝珍奶是何時？

許多網友紛紛留言真的很久沒喝珍奶，「上次買雞排的時候」、「昨天」、「一年前的事了」、「三個月前」、「快九年沒喝了，倒是便利商店盒裝飲料一個禮拜會買個兩次喝」、「真心不騙二十年有了」、「21年前，不唬」、「半年以上了，但自從減肥後，這些東西都不碰，也不會有欲望」、「我都會點別的品項」、「10年前吧」、「前天，寧夏夜市新開的還不錯喝」、「忘記了，好久好久之前」、「大學的時候吧，超過5年了」。

除此之外，也有許多人透露無法體驗沒有飲料的日子，「1分鐘前」、「1小時前，春水堂」、「一個禮拜喝一杯」、「正在喝全糖奶精珍奶」、「昨天，全糖就是讚」、「大概一個月會想喝一次」、「想太多了，各有所好而已，昨天，供你參考」、「我可以沒有奶茶，但無法放棄珍珠」、「昨天，還加了布丁」。

珍珠奶茶 珍奶

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