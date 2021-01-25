花蓮難成東部大城市？網點「交通、環境、就業」是問題

東台灣的花蓮擁有好山好水，雖是觀光客最愛去的縣市之一，不過仍無法算是一線都市，有網友質疑，「是因為政府不去建設嗎？」對此，其他網友點出三大原因，包括交通不便、地理環境差、工作機會少，造就花蓮如今局面。

有網友在PTT發文表示，我國六都都在西部，東部只有花蓮、台東兩大縣市，但以美國而言，卻是東岸、西岸都有國際級的大城市，反觀花蓮擁有國際港花蓮港，也是東部最大城市，但人口卻僅有10萬人，質疑「是因為政府不去建設的關係嗎？」

對此，其他網友統整三大因素，包括交通不便、地理環境差、工作機會少，針對交通問題，有人留言「最主要問題還是交通」、「交通真的垃圾」、「交通是問題... 以前蘇花公路一斷，花蓮整個資源受阻」。

而地理環境差一特點，網友留言「腹地小啊」、「地震很可怕」、「縱谷平原就那麼大是能養多少人」、「又是颱風又是地震」、「颱風爆強的，維護費很兇所以企業不喜歡那東部設點」、「地震加颱風你敢住？」

還有網友認為工作機會少也是大問題，留言「沒工作機會啊，怎麼會有人口流入東部，幾乎都退休人士才到東部置產養老」、「就業、就業、就業，很重要說三次」、「只靠觀光業是不行的，花蓮有什麼產業？」、「歷任父母官大多無能之輩，只想觀光立縣，毫無建樹」。