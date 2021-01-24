早餐店點半熟蛋價格貴3倍 同業解釋關鍵原因：費工易失敗

半熟蛋口感軟嫩且一口咬下邪惡蛋黃流出，誘人美味讓人一吃就愛上。不過，有網友到早餐店點半熟蛋，結果發現價格竟貴3倍，讓他不能理解，貼文釣出同業說明原因。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，老婆在早餐店叫了一個荷包蛋並表示「蛋要半熟」，結果結帳時發現10元荷包蛋變成30元，事後店家解釋由於是客製化，但他還是不能接受覺得「貴得有點誇張」。

原PO提到，當初是電話點餐，如果知道會比較貴，就會選擇不點或改全熟，「我知道餐飲業不是白做工，但店家如果想要避免這種麻煩餐點，需先跟顧客告知或是在菜單上註明，而不是去取餐時才知道有特別價格，因為這會讓人有種被敲詐的感覺」。

貼文一出，網友留言回應，「我每次都點半熟蛋也沒多錢」、「半熟其實很考驗老闆的技術」、「我們店不賣荷包蛋只賣蔥蛋的原因，就是點荷包蛋的要求有夠多很煩」、「我就算吃鐵板燒，蛋也才10元」、「沒先說清楚的加價，我都一概不接受，有先說明的願者上鉤」。

對此，早餐店同業表示，「半熟蛋其實沒有比較省瓦斯，對我來說反而比較傷瓦斯，因為半熟蛋要好吃，邊要是酥的，中間蛋白不能沒熟，但是蛋黃不能熟，而且蛋黃要溫熱不能是冷的，所以我聽到半熟蛋都是轉大火在煎，才能達到這種效果，但是我賣的半熟蛋跟全熟蛋價格一樣」。