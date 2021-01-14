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萌爆！日本2歲妹妹參加童謠比賽影片瘋傳 可愛表演俘虜粉絲
日本一位年僅2歲的妹妹近日成為網上爆紅對象，全因她參加了當地一年一度的童謠歌唱比賽，極其可愛的演出成功獲得評判一致讚賞，更奪得亞軍。其演出片段更在網上瘋傳，俘虜一票網友，除了大讚妹妹勇氣可嘉之餘，歌聲也非常動聽。
來自福岡縣的2歲妹妹村方乃乃佳，性格好動又非常喜愛唱歌，媽媽不時教她唱兒歌，又特意開設YouTube頻道記錄乃乃佳的生活片段。因為訓練有素，乃乃佳經常對著鏡頭唱歌而變得不怕人，媽媽決定為乃乃佳報名參加《35屆童謠比賽》，一展她的歌喉。
童謠比賽分為3組，包括兒童組（小學或以下）、家庭組及成人組，乃乃佳參加的兒童組這次共有8名參賽者爭奪金、銀、銅獎。她於比賽中唱出《狗狗警察》（いぬのおまわりさん），天真無邪的樣子加上萌爆的演出，成功得到評判們的肯定，而獲得銀獎。
媽媽在賽前介紹說，為了讓乃乃佳記住歌詞，特意畫了幾幅插圖，之後再配合動作演出。因為實在太可愛，片段在網上瘋傳，大批網友激讚想不到乃乃佳年僅2歲，但面對著舞台及陌生的觀眾仍不懼怕，甚至記得歌詞做出完整的表演，紛紛留言直呼「太厲害了」、「又騙人生女兒」、「哥哥表示可以排隊申請做男朋友嗎？」
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文章授權轉載自《香港01》
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